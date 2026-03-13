Cura Brochero: en diferentes departamentos habrá actividades para honrar al Santo

Se acercan las Fiestas Patronales en honor a Cura Brochero y en distintas comunidades religiosas organizaron distintas actividades para rendirle honor y demostrarle devoción. Uno de los eventos más convocantes , en el que esperan a miles de fieles, se realizará en el Centro Evangelizador Cura Brochero, en Chimbas, que recientemente recibió unas reliquias de primer grado del Santo.

En diferentes comunas organizaron Triduos, Novenas o simplemente misas para venerar al Cura Brochero. En algunas contarán con la presencia de reliquias de este santo argentino.

En Chimbas. En el Centro Evangelizador Cura Brochero se está desarrollando la Novena en honor al Santo con confesiones a las 20 y misa de sanación a las 21, con bendición de las reliquias e imposición del poncho. El 14, 15 y 16 de marzo habrá un encuentro cultural tras finalizada la misa. En tanto que el 16 se celebrarán las Fiestas Patronales con misa de sanación a las 8 y a las 20, procesión y misa. Este centro se encuentra en calles Rodríguez y Necochea hasta donde llegan las líneas 407 y 408 de la RedTulum.

Una multitud de fieles devotos del Cura Brochero participaron de la presentación de las reliquias del Santo, en Chimbas.

En Rawson. En la Capilla Nuestra Señora del Valle, en Calle Tahona y Callejón Coria, en Medanito se realiza un Triduo en honor al Santo, del 13 al 15 de marzo, con celebración de misas a las 19. Mientras que el 16 de marzo se celebrará misa a las 20.

En Pocito. En la Capilla de La Merced se realizará una Novena en honor a Brochero del 13 al 21 de marzo. Todos los días habrá Adoración Eucarística a las 19 y rezo del Rosario. Mientras que a las 20 será la celebración de la misa, con veneración de las reliquias de primer grado del Santo. Lo misma actividad se reiterará el 22 de marzo. La capilla se encuentra en calles Independencia y Lemos hasta donde llegan las líneas 243 y 244 de la RedTulum.

En Sarmiento. En la Capilla de Nuestra Señora del Luján, en la localidad de Punta del Médano, se realizará un Triduo en honor a Brochero, del 13 al 15 de marzo, con rezo del Santo Rosario a las 19 y posterior misa. El 16 de marzo, en el marco de las Fiestas Patronales de este santo se realizará una procesión y misa a partir de las 19.

En Albardón. La celebración por el Cura Brochero tendrá lugar el 16 de marzo, en la gruta del Bosque de la China, en Calle La Laja y Callejón Marco, en la localidad de Las Piedritas. Habrá misa a las 20.

Cura Brochero, el primer santo argentino

San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el ‘El cura gaucho’, fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016, convirtiéndose en el primer santo nacido y fallecido en Argentina. Nació en Córdoba en 1840 y dedicó su vida pastoral a los más necesitados en Traslasierra, destacando por su labor social y su compromiso con los enfermos de lepra.