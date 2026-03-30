Darío Yanzón, el psicólogo que activó una finca familiar en Tamberías y hoy incursiona en el mundo de los vinos naturales

No es una novedad que el valle de Calingasta se está posicionando como uno de los principales exponentes en la elaboración de vino natural. La cantidad de bodegas que siguen en expansión, la mayoría de ellas concentradas en Barreal, han producido un efecto contagio, llevando a que sean cada vez más los aventureros que incursionen en la elaboración vinícola. Darío Yanzón es uno de ellos. Si bien tiene vínculo con la vid desde los 20 años, su profesión lo llevó por otro camino, siendo la pasión la que lo hizo volver a los parrales y la uva.

“Agarro la finca a los 20 años cuando fallece mi padre, mientras seguía estudiando psicología. Con su hermano tenían fincas en el Valle de Tulum y en Calingasta, puntualmente en Tamberías . Esa es la finca que decido activar, en parte por los recuerdos que tenía del lugar. Además, hoy producir en el Valle del Tulum es muy difícil, mas con la corta de agua que hacen en marzo, complicando a los productores”, destacó Darío en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El active en la finca del departamento cordillerano se dio en 2022. Al arribar a la pintoresca localidad descubrió que eran varias las personas que se encontraban en la elaboración de vinos naturales , un fenómeno que desde hace años viene pisando fuerte en Calingasta en particular en entre los productores jóvenes en general.

Darío explica que, para él, quien considera que su relación con el vino es más practica que académica, el vino natural es aquella bebida que va más allá del producto, sino que hay todo un contexto de cuidado detrás. “Cuidamos mucho el proceso de elaboración para que la fermentación surja de manera espontánea. Eso te convierte en un productor ecológico”, destaca; mismo proceder se tiene con la planta y el uso de fertilizantes naturales, evitando los químicos que puedan intoxicarla.

Incluso destaca que durante el 2024 comenzó a llevar corderos a la finca, con el propósito de lograr una sinergia entre la planta y el animal, ya que parte de sus intereses, además de la vitivinicultura, la psicología y los desarrollos tecnológicos como inteligencia artificial (otros de los campos donde gusta indagar) es lograr una producción de alimentos reales. Sobre ello destaca que está apostando a lograr una coordinación entre la finca, la tierra, el animal y la cepa.

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La elaboración de vino, desde la practica y el error a lograr un producto que destaca por su carácter en cada botella

La elaboración propiamente dicha en Tamberías comenzó en el 2023, con vendimia de Malbec y Cabernet. Esa primera tirada, que contó con el asesoramiento de Leo Ruiz, de la Bodega Baguala de Barreal y uno de los principales referentes de vino natural de la zona consistió en una partida limitada que activó las ganas de volver a apostar durante el año siguiente. Sin embargo, la tirada del 2024 resultó no ser cómo esperaba. “No nos fue bien por algunos errores míos”, reconoce Darío.

Pese a los inconvenientes que se tuvieron que atravesar, Darío fue por la revancha, y durante el año pasado apostó nuevamente a la elaboración de vinos, junto con Simón Tornello, de la Bodega 35.5. En esa oportunidad sumó a la partida uvas de la Finca Pastorelli, un espacio que se encuentra en Hilario y que destaca por tener entre sus filas viñedos centenarios.

La producción logró las expectativas de Darío, y fue así que “Raiz Profunda” vio la luz, el nombre elegido para darle identidad al vino que lleva una primera temporada entre los consumidores.

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“Tanto el vino como otros productos surjan de la finca me interesa hacerlos comerciales y poder compartirlos con la familia y con la comunidad. Es importante teniendo en cuenta los cambios políticos y geopolíticos que la comunidad participe en la elaboración de alimentos. Apunto a hacer alimentos reales en momentos donde hay pocas cosas reales”, destacó.

Con un año en el mercado, las devoluciones sobre Raíz Profunda (@raiz.profunda_) son más que positivas. Se trata de un vino joven con presencia, con tintes intensos y un sabor que danza en boca, invitando a viajar al valle cordillerano que lo vio nacer. La intensión de Darío es poder darle continuidad a la elaboración y conquistar otros mercados, saliendo de las fronteras sanjuaninas, apuntando a regiones donde el vino natural está pisando fuerte.