De Iglesia al Mundial: Selma Poblete, la cocinera que buscará dejar a San Juan en lo más alto del podio nacional con sus empanadas

Por segunda vez, la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) está llevando adelante el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada . Tras una exitosa edición en el 2024, en esta oportunidad se buscará premiar a los mejores cocineros y pizzeros del país. En la grilla de competidores se encuentra Selma Poblete , una iglesiana que por segunda vez buscará quedarse con el premio mayor y dejar a San Juan en lo más alto de la gastronomía nacional.

“Siempre estoy atenta a participar, me encanta”, comentó Selma en contacto con DIARIO DE CUYO en la previa a la competencia, prevista en su categoría para este viernes 4 de septiembre. El torneo inició el miércoles 2 con el desarrollo de las rondas clasificatorias con elaboración en vivo de pizza, cuya continuidad se dará hasta el jueves en la tarde, momento en el cual se coronará al Campeón Mundial de la Pizza Argentina. En el mientras tanto, la iglesiana se prepara y alista para dar su mejor performance.

Selma tuvo la oportunidad de participar en la edición anterior, y fue esa primera experiencia la que le valió el boleto para ser invitada nuevamente a la competencia. La diferencia de este año era que el factor económico pesaba y bastante. Pese a sus ganas por estar presente y representar en primer lugar a su departamento y luego a la provincia, el costo del viaje e inscripción corren por cada participante, y eso representaba una complejidad para ella.

“Hace como dos meses me llegó el mail con la invitación. Yo no decía nada porque no sabía si iba a poder viajar. En cuanto abrieron las inscripciones me anoté en la categoría de las empanadas. Me contactó una amiga de la competencia anterior que es de Buenos Aires y ella me estuvo insistiendo para que viajara. Comenzó a pasar el tiempo y vi que no podía viajar porque no tenía el dinero suficiente, no me alcanzaba” , comenta.

Sin embargo, nunca desistió de la idea de estar presente en la competencia. Fue Facundo Mondaca, integrante del equipo de Turismo de la Municipalidad de Iglesia quien escuchó el pedido de Selma y movió cielo y tierra para que el municipio pudiera ayudarla a cumplir su sueño de estar en la competencia. “Siempre estaba en mi cabeza volver. Me gusta mucho cuando me invitan participar. Y esto la verdad que te tengan en cuenta es una oportunidad, son puertas que se abren y uno no la puede despreciar, esto nos viene muy bien”, destacó.

De la cocina de Rodeo al Campeonato Mundial con su receta de empanada

Selma se dedica a la cocina como profesión desde hace unas tres décadas, e incluso tienen un comedor de campo en Rodeo que se llama La Roca. Allí ofrece desayuno, almuerzos, meriendas y cena, cuyo menú es creado y elaborado por ella. Además, se dedican a la venta de viandas para los locales como para el turismo y empresas.

Es precisamente la receta que comparte a diario de empanadas la que va a presentar ante el jurado este viernes. Conforme adelantó, se enfocará en la receta tradicional de carne, verdeo, huevos y aceituna. “Es la que yo hago, y estoy tranquila con eso”, comentó. El jurado evaluará distintos aspectos, como sabor, cocción y presentación.

La iglesiana destaca que está tranquila y no registra los nervios propios de la competencia. Sin embargo, también es consciente que restan algunas horas aun para su turno de competir y que las emociones pueden ir cambiando. Sostiene que con sus secretos en la preparación y la cocción podrá llevar a que sus empanadas destaquen del resto.

De todas maneras, para Selma el poder ser parte de la grilla de competidores ya es ganar. Al respecto reflexiona: “Pienso que esto de estar en la competencia más allá si no salimos campeones, esto nos eleva porque nos conocen mundialmente. Tenemos chefs impresionante y maestros que estamos a la par de ellos. Esto nos viene bien, abre las puetas y la mente para trabajar más, con más sabiduría, con otra potencia. Esto nos sirve para muchos, para crecer cada día más”.

2° Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada

Esta segunda edición marca un hito en la profesionalización del sector, elevando los estándares de la competición local hacia el mercado internacional.

De acuerdo establece el cronograma de la competencia, durante el miércoles 2 y jueves 3 de septiembre se llevará a cabo el desarrollo de las rondas clasificatorias con elaboración en vivo.

Por su parte el jueves por la tarde se hará el anuncio oficial del Campeón Mundial de la Pizza Argentina. El galardón será entregado al profesional que obtenga el mejor promedio estadístico al combinar los puntajes de las categorías tradicionales: "Muzzarella" y "Fugazzeta argentina".

La competencia continuará el viernes 4 de septiembre, donde será el turno de Selma. En lo que respecta a la pizza, será una jornada de destreza física y técnica, orientada al impacto visual. Se definirán las categorías especiales de "Acrobacia Free Style", "Velocidad en estirado" y "Masa más grande". En lo que respecta a la empanda, se evaluarán las categorías tradicional y regional. El evento cerrará con la esperada consagración del Campeón Mundial de la Empanada y el Campeón Mundial de la Pizza.