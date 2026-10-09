De San Juan a Shanghái: por primera vez, alumnos del Colegio Modelo preparan un viaje que busca tender puentes entre dos culturas

Doce adolescentes sanjuaninos se preparan para vivir una experiencia educativa y cultural en China , un viaje que les permitirá conocer de cerca las costumbres, la vida cotidiana y, especialmente, el sistema educativo del país asiático. Los estudiantes pertenecen al Colegio Secundario Modelo y participarán en mayo de 2027 de una nueva edición del proyecto internacional “Construyendo puentes interculturales” , una iniciativa cuya autora es la profesora Alicia Areche.

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En esta oportunidad, el Colegio Modelo aceptó la propuesta para que sus alumnos formen parte del intercambio con la Jinrui School Shanghai, de Shanghái, en el marco de un convenio entre ambas instituciones educativas. Se trata de la primera vez que un colegio privado de San Juan participa de esta experiencia, que en ediciones anteriores incluyó a estudiantes de los colegios preuniversitarios de la provincia.

Mientras se preparan para el viaje, los adolescentes también trabajan para reunir el dinero necesario para afrontar los gastos. Este viernes 9 de octubre realizarán la segunda actividad solidaria destinada a recaudar fondos: “Puentes que suenan, de San Juan a Shanghái”, un festival de folclore que tendrá lugar a las 20 en el Teatro Municipal de San Juan.

La entrada tendrá un valor de $10.000 y todo lo recaudado se destinará a costear el viaje. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 264 473 9778.

La iniciativa se suma a una primera actividad denominada “Del autor al lector, de San Juan a Shanghái”, un encuentro en el que los estudiantes compartieron una jornada con autores sanjuaninos. En paralelo, los chicos se involucran en distintas propuestas para acercarse a la cultura china y reunir recursos para concretar el intercambio.

Un proyecto que conecta a San Juan con China

“Construyendo puentes interculturales” busca promover el encuentro entre jóvenes de Argentina y China a través de experiencias educativas, culturales y sociales. La propuesta se desarrolla mediante un convenio entre el Colegio Secundario Modelo y la Jinrui School Shanghai, y tiene como eje el intercambio de conocimientos sobre las costumbres, las tradiciones y la vida escolar de ambos países.

Desde 2017 hasta 2025, estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años participaron de distintas instancias de intercambio entre ambos destinos. La comunicación se realiza en inglés, una herramienta fundamental para desenvolverse tanto en el ámbito escolar como en los entornos familiares y urbanos durante la estadía.

Videoconferencia con autoridades del colegio chino que los recibirá.

La selección de los participantes contempla una instancia de inscripción y una entrevista bilingüe, destinada a conocer el nivel de idioma de los postulantes y sus condiciones para afrontar una experiencia de convivencia en un país con una cultura diferente. Los doce estudiantes que integrarán la delegación sanjuanina se preparan para llegar a mayo de 2027 con mejores herramientas para comunicarse y aprovechar la experiencia.

El proyecto está encabezado por su autora, la profesora Alicia Areche, como co-directora del intercambio, junto al profesor Fernando Raimundo, director. Por parte del Colegio Modelo, acompañan la propuesta la directora, Dra. Rosana Calderón, y la representante legal, Dra. Celeste Calvo.

Ahora se preparan para una nueva propuesta: “Puentes que suenan, de San Juan a Shanghái”, un festival de folclore que se realizará este viernes 9 de octubre, a las 20, en el Teatro Municipal. La entrada tendrá un valor de $10.000 y todo lo recaudado será destinado a ayudar a costear el viaje de los estudiantes. Las entradas pueden reservarse al 264 473 9778. La invitación está abierta a quienes quieran colaborar con los adolescentes y, al mismo tiempo, disfrutar de una propuesta artística vinculada con las raíces culturales sanjuaninas.

Aprender inglés y conocer otra forma de enseñar

En diálogo con Diario de Cuyo, los estudiantes contaron que la entrevista bilingüe les permitió reconocer cuál es su punto de partida con el inglés y qué aspectos necesitan reforzar antes de viajar. La expectativa es alta y, mientras continúan con sus actividades escolares, trabajan para llegar mejor preparados a una experiencia que promete ampliar su mirada sobre el mundo.

Franco Espejo, de 15 años, alumno de 4° B de Sociales, explicó que una mujer oriunda de China les enseñó a preparar productos de la gastronomía de ese país para vender durante una de las actividades de recaudación. Para él, el viaje representa una oportunidad para mejorar su inglés y conocer de cerca el funcionamiento de las escuelas chinas.

Entre los aspectos que más le interesan se encuentra precisamente el sistema educativo y las formas de enseñanza. La posibilidad de observar cómo estudian otros jóvenes, cómo se organizan las clases y cuáles son sus dinámicas cotidianas es uno de los aprendizajes que espera traer de regreso a San Juan.

Los chicos también destacaron la importancia de fortalecer el idioma antes de partir. Al tratarse de un intercambio en el que el inglés funciona como lengua común, la preparación será clave para comunicarse con sus pares, integrarse a las actividades y desenvolverse durante la estadía.

Santiago Pelayes, de 16 años, sumó una idea diferente para vivir el encuentro con los estudiantes chinos: llevar algunas remeras de fútbol para intercambiarlas. El gesto refleja otra de las posibilidades que ofrece la experiencia, la de encontrar puntos en común entre jóvenes de países distintos a través de sus gustos, intereses y costumbres.

Con el viaje previsto para mayo de 2027, los estudiantes del Colegio Modelo transitan una etapa de preparación que combina el aprendizaje del idioma, el acercamiento a otra cultura y el compromiso de reunir los fondos necesarios. El festival folclórico de este viernes será un nuevo paso para acercarse a ese objetivo y hacer realidad una experiencia que busca construir vínculos duraderos entre San Juan y Shanghái.