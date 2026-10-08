Desarrollaron una app para ingreso del Poder Judicial y ahora van por Medicina, la nueva aventura de dos programadores sanjuaninos

Dos programadores sanjuaninos que ya habían puesto la tecnología al servicio de quienes se preparan para ingresar al Poder Judicial decidieron trasladar esa experiencia a otro ámbito educativo. Esta vez, el desafío apunta a los aspirantes a la carrera de Medicina de la UNSJ, con una plataforma que reúne recursos de estudio y acompañar a los estudiantes durante la etapa de preparación, teniendo en cuenta la alta demanda que tiene la carrera y el limitado cupo que maneja.

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Detrás de “Medicina San Juan” están Edgardo Lucero y Federico Núñez . “Luciano ofreció publicar contenido gratis constantemente para que todos puedan tener más oportunidades en el ingreso a Medicina, y desde lo personal tengo el desafío técnico de hacerlo posible”, destacó Lucero en diálogo con DIARIO DE CUYO. De esta manera, lo que busca la dupla es facilitar el acceso al conocimiento, de manera gratuita.

“Creemos firmemente en la cooperación y en que todos puedan tener acceso al conocimiento”, explicó Lucero.

Los interesados en acceder a la información que comparte Núñez pueden hacerlo ingresando al sitio web medicinasanjuan.com . Además, se ha creado una comunidad en WhatsApp que ya reúne unas 150 personas ( se puede acceder haciendo clic aquí ). Allí, los aspirantes pueden encontrar clases grabadas, ejercitación y esquemas para estudiar, como también participar de actividades en vivo junto a Núñez y el equipo.

La intención es que el sitio no sea solamente un repositorio de información. La propuesta apunta a generar una comunidad alrededor de la preparación para el ingreso. “Lo inmediato es seguir sumando clases y recursos de aprendizaje. Con la etapa de cursillos que se viene, la idea es que el material acompañe ese calendario para que los chicos lo tengan a mano justo cuando lo necesitan”, explicó Lucero.

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Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el acceso sea sencillo. No hace falta pagar ni registrarse para utilizar los recursos disponibles. Se puede ingresar desde una computadora o un teléfono celular y comenzar a estudiar directamente.

Más adelante, los desarrolladores prevén incorporar una opción para crear una cuenta que permita guardar el progreso y continuar desde distintos dispositivos. Sin embargo, será una herramienta opcional, debido a que el acceso al material continuará siendo gratuito y no requerirá registro.

Es importante aclarar que se trata de una iniciativa independiente y que no es un sitio oficial de la UNSJ.

Dos programadores y un mismo objetivo

Aunque Lucero y Núñez tienen roles diferentes dentro del proyecto, ambos forman parte de un equipo que trabaja en distintas iniciativas vinculadas con la tecnología y la educación.

Luciano Núñez cuenta con más de una década de experiencia y, según Lucero, tiene particular interés en generar herramientas destinadas a estudiantes de Ciencias de la Salud. Lucero, en tanto, aporta su experiencia en el desarrollo tecnológico y en proyectos vinculados a la formación en el mundo IT. “En el día a día soy el encargado de que todas estas ideas y espacios colaborativos se materialicen en el mundo virtual”, explicó.

La experiencia previa fue Dactilo, una plataforma que desarrollaron para facilitar la preparación de quienes buscan ingresar al Poder Judicial y que terminó trascendiendo ese objetivo inicial. Actualmente tiene más de 800 usuarios en todo el país y permitió a los programadores comprobar que existe demanda por este tipo de herramientas.

La repercusión de Medicina San Juan fue prácticamente inmediata. Durante el primer día, más de 100 personas se incorporaron a la comunidad de WhatsApp y el sitio recibió más de 800 visitas, según los registros compartidos por sus creadores.

De esta manera, la dupla de programadores y el equipo que los acompaña nuevamente desarrollaron una herramienta que, de manera gratuita, busca ayudar a la comunidad.