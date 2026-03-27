    • 27 de marzo de 2026 - 18:56

    Descargá el nuevo suplemento Cuyo Construye: un espacio para visibilizar el desarrollo de la región

    Es una iniciativa para dar visibilidad a toda la cadena de valor de la construcción, la infraestructura y los proveedores industriales.

    El suplemento saldrá una vez por mes.

    El suplemento saldrá una vez por mes.

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    Cuyo Construye, es el suplemento especial de construcción que surge de la alianza editorial entre Diario de Cuyo y Diario Los Andes y. Es una plataforma pensada para dar visibilidad a toda la cadena de valor de la construcción, la infraestructura y los proveedores industriales que hoy están impulsando el desarrollo de San Juan y Mendoza.

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    Cuyo Construye se apoya en la credibilidad, la trayectoria y el liderazgo informativo de ambos diarios, referentes indiscutidos en cobertura económica y productiva.

    El suplemento pone el foco en mostrar la construcción en acción. Recorremos obras, edificios, barrios y viviendas para que los protagonistas cuenten los procesos reales, los desafíos técnicos y las soluciones aplicadas.

    El suplemento llegará impreso una vez por mes a las manos de los lectores de Diario de Cuyo. El suplemento llegará impreso una vez por mes a las manos de los lectores de Diario de Cuyo.

    La nueva apuesta editorial llega en un momento bisagra para la región, donde el paisaje urbano y suburbano está transformando su ADN técnico hacia modelos de mayor precisión y sostenibilidad. El suplemento Cuyo Construye pone el foco en cómo San Juan y Mendoza han logrado romper con la histórica dependencia del ladrillo para abrazar definitivamente la construcción en seco y los sistemas industrializados.

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