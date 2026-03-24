Cuenta regresiva para "El Regreso" de Chano a los escenarios

Luego de aquel emotivo reencuentro en 2023, Tan Biónica volverá al ruedo este fin de semana, con una apuesta recargada . La banda integrada por Chano Charpentier, Bambi Seoane, Diego Lichtenstein y Sebastián Vázquez rompe una década de silencio discográfico con el lanzamiento de "El Regreso".

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La serie de presentaciones comenzará en el Estadio de Vélez los días 27, 28 y 29 de marzo , el mismo escenario que los vio brillar hace tres años. Sin embargo, esta vez el incentivo es doble: no solo sonarán los himnos generacionales de Obsesionario (2010) y Destinología (2013), sino que debutarán en vivo las nuevas composiciones grabadas entre Buenos Aires y Miami bajo la producción de Nicolás Cotton.

Luego de esas tres noches, agotadas, la banda emprenderá una gira que comenzará en Tucumán el 4 de abril, Santa Fe el 11 de abril y Mendoza el 18 de abril.

Tras el éxito de la gira La Última Noche Mágica en 2023, que superó las 500.000 entradas vendidas, este nuevo tour promete elevar la vara con un despliegue técnico sin precedentes para un show que, según palabras del propio Chano, "va a ser la gira más increíble de nuestras vidas" .

"Estamos diseñando una experiencia para cada uno de los venues", explicó el líder, adelantando una puesta en escena que incluirá pasarelas, efectos especiales y un merchandising 100% curado por la banda, que incluirá la clásica bandana del cantante.

Un disco de colaboraciones estelares

"El Regreso", la nueva propuesta de Tan Biónica que ve la luz a 10 año de su último disco de estudio, no es solo un título; es una declaración de vigencia. El álbum cuenta con participaciones de lujo que aportan nuevos matices al sonido "piberío": Nicki Nicole en "Boquitas Pintadas", Andrés Calamaro en "Mi vida" y Airbag en "Tus cosas". Se rumorea que algunos de estos artistas podrían subir al escenario en las fechas de Buenos Aires.

image El Regreso, el nuevo álbum de estudio de Tan Biónica

bionica

Compuesto por diez canciones inéditas grabadas entre Buenos Aires y Los Ángeles, reafirma el sonido característico del grupo: una mezcla de pop rock bailable y baladas acústicas con una producción de alta fidelidad que incluye arreglos de cuerdas y vientos.

Temáticamente, el álbum explora la melancolía, el desamor y la sanación. La narrativa musical inicia con tonos bajos y resignados para evolucionar hacia ritmos más intensos y nocturnos. El trabajo funciona como una actualización de su identidad sonora de 2015, manteniendo los estribillos pegadizos y la lírica existencialista que define a la banda.

Mirá el clip de Tus Cosas, con Pato Sardelli (Airbag)

Embed - Tan Bionica, Pato Sardelli - Tus Cosas (Video Oficial)

Tan Biónica en Mendoza : cita obligada para la región

Para los fanáticos de San Juan y el resto de la región de Cuyo, la fecha marcada en el calendario es el sábado 18 de abril. El Teatro Griego Frank Romero Day será la sede de este encuentro, siendo la parada más cercana para quienes viajen desde la provincia vecina para ver a Chano y su gente.

Será una noche histórica donde el "Piberío Biónico" regional podrá escuchar por primera vez en vivo los temas de su nuevo disco, además de los infaltables como "La melodía de Dios", "Ciudad mágica" y "Ella".

Detalles del show en el Teatro Griego

Fecha: 18 de abril de 2026.

Lugar: Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza.

Horarios: Apertura de puertas 18:00 hs. / Inicio del show 22:00 hs.

Venta de entradas: a través de www.feverup.com (6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard).

Precios de las entradas:

Platea general: $60.000 + $9.000 (cargos por servicio)

Campo general: $100.000 + $15.000 (cargos por servicio)

Platea VIP: $120.000+ $18.000 (cargos por servicio)