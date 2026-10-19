Día de suerte en San Juan: además del pozo de $1.418 millones, hubo otros seis ganadores en el Quini 6, el Brinco y el Loto Plus

La suerte volvió a caer en San Juan y no se limitó al pozo histórico de $1.418.485.786 del Quini 6 , que ya informamos este domingo. Esa misma jornada hubo otros seis ganadores sanjuaninos en distintos juegos de la Lotería, todos con 5 aciertos .

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El mayor de los premios menores fue para un apostador que acertó 5 números en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevó $16.906.114 . La apuesta se vendió en la subagencia 832, en Capital .

$1.586.389 , vendido en la subagencia 876 de Rawson .

, vendido en la . $1.528.334, vendido en la agencia 23 de Capital.

Brinco: dos ganadores

El Brinco también dejó dos premios en la provincia, ambos en Capital:

$2.524.497 en el Brinco Junior , con 5 aciertos , en la agencia 004 .

en el , con , en la . $1.313.150 en el Brinco Tradicional, con 5 aciertos, en la agencia 305.

Loto Plus: $1,3 millones en el Match

Un apostador ganó $1.396.913 en el Loto Plus con 5 aciertos en el Match. El boleto se vendió en la subagencia 832, de Capital, la misma que entregó el premio de casi $17 millones del Quini 6.

El pozo histórico

A estos premios se suma el de $1.418 millones, ganado por un apostador que acertó los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, con una apuesta vendida en una agencia de calle Coll 148, en Rivadavia. La combinación ganadora fue 31, 11, 09, 17, 25 y 07. Hasta el momento, no trascendió la identidad del ganador.

Con estos siete premios, San Juan se convirtió en una de las provincias más favorecidas de la jornada.