Día de suerte en San Juan: además del pozo de $1.418 millones, hubo otros seis ganadores en el Quini 6, el Brinco y el Loto Plus

La suerte volvió a caer en San Juan y no se limitó al pozo histórico de $1.418.485.786 del Quini 6, que ya informamos este domingo. Esa misma jornada hubo otros seis ganadores sanjuaninos en distintos juegos de la Lotería, todos con 5 aciertos.
Un apostador se llevó casi $17 millones con 5 aciertos en el “Siempre Sale”. Los premios menores suman más de $25 millones y se vendieron en Capital y Rawson.
La suerte volvió a caer en San Juan y no se limitó al pozo histórico de $1.418.485.786 del Quini 6, que ya informamos este domingo. Esa misma jornada hubo otros seis ganadores sanjuaninos en distintos juegos de la Lotería, todos con 5 aciertos.
El premio más importante: casi $17 millones en el “Siempre Sale”
El mayor de los premios menores fue para un apostador que acertó 5 números en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevó $16.906.114. La apuesta se vendió en la subagencia 832, en Capital.
Quini 6: dos premios en la segunda vuelta
En la segunda vuelta hubo dos ganadores con 5 aciertos:
Brinco: dos ganadores
El Brinco también dejó dos premios en la provincia, ambos en Capital:
Loto Plus: $1,3 millones en el Match
Un apostador ganó $1.396.913 en el Loto Plus con 5 aciertos en el Match. El boleto se vendió en la subagencia 832, de Capital, la misma que entregó el premio de casi $17 millones del Quini 6.
El pozo histórico
A estos premios se suma el de $1.418 millones, ganado por un apostador que acertó los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, con una apuesta vendida en una agencia de calle Coll 148, en Rivadavia. La combinación ganadora fue 31, 11, 09, 17, 25 y 07. Hasta el momento, no trascendió la identidad del ganador.
Con estos siete premios, San Juan se convirtió en una de las provincias más favorecidas de la jornada.