    • 7 de octubre de 2026 - 14:53

    Dictaron la conciliación obligatoria y se espera que los colectivos vuelvan a circular de manera inminente

    La Subsecretaría de Trabajo intervino tras la sorpresiva medida de fuerza de la UTA que paralizó el transporte público. Las partes fueron citadas a una audiencia clave para este jueves.

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    Se levantó el paro de colectivos en San Juan. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una jornada de incertidumbre y complicaciones vivió la provincia de San Juan debido al paro total del servicio de transporte público de pasajeros impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida tomó por sorpresa a miles de usuarios que se vieron imposibilitados de trasladarse a sus puestos de trabajo, establecimientos educativos y realizar sus trámites habituales.

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    Ante la gravedad del impacto social, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia intervino de oficio este miércoles y confirmó que dictó la conciliación obligatoria. La resolución exige al gremio el cese inmediato de las acciones de fuerza y retrotrae la situación al estado anterior al inicio del conflicto, por lo que los choferes deberán volver a prestar servicio con normalidad en las próximas horas.

    El reclamo que desencadenó la protesta obedece al pago de diferencias salariales correspondientes a las nuevas escalas acordadas para el sector. Sin embargo, desde el organismo laboral remarcaron que el paro no había sido notificado con la antelación formal que exige la ley, por lo que advirtieron sobre la posibilidad de aplicar sanciones a la entidad sindical.

    Con el objetivo de encauzar las negociaciones, las autoridades convocaron a una audiencia formal para este jueves 8 de octubre a las 11:30. En dicho encuentro deberán sentarse a dialogar los representantes de la UTA, los empresarios del transporte y los funcionarios de la cartera laboral para destrabar el conflicto salarial y evitar nuevas interrupciones en el servicio.

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