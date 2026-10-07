Paro de la UTA: Trabajo dijo que se trata de una medida "totalmente ilegal" y anticipó una "sanción grave"

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan endureció su postura frente a la sorpresiva retención de servicios de UTA . El subsecretario Franco Marchese aseguró que el gremio no realizó ninguna comunicación formal y anticipó que, tras analizar el expediente, podrían aplicarse sanciones económicas al sindicato .

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“No ha habido ningún tipo de anuncio o comunicación formal” , afirmó Marchese en diálogo con Radio Sarmiento. El funcionario contó que se encuentra en Buenos Aires por razones laborales y que tomó conocimiento de lo que ocurría en San Juan alrededor de las 7, cuando comenzó a recibir llamados por la interrupción del transporte.

La medida comenzó durante las primeras horas del miércoles en medio del conflicto salarial entre los choferes y las empresas agrupadas en ATAP. Desde UTA sostienen que existe una deuda vinculada con el acuerdo salarial para trabajadores del interior y advirtieron que el servicio podría continuar afectado hasta recibir una respuesta concreta.

Marchese fue contundente al analizar la forma en la que comenzó la protesta. Según explicó, no había ingresado ninguna presentación formal en la Subsecretaría de Trabajo antes de que los colectivos dejaran de circular.

“En principio sería totalmente ilegal”, sostuvo. Y agregó: “No habría habido ningún tipo de presentación en la Subsecretaría, porque ya me lo hubieran elevado desde el día de ayer”.

El funcionario señaló que el equipo de Trabajo se encuentra recopilando información y en contacto con otras áreas del Gobierno para determinar cuál fue el alcance real de la retención. Para avanzar con una resolución, pedirán informes sobre qué servicios fueron interrumpidos, durante cuánto tiempo, qué cantidad de trabajadores participaron y cuál fue el grado de intervención del sindicato.

“Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”, afirmó.

Marchese también diferenció las competencias de cada organismo. Aclaró que la Subsecretaría de Trabajo analizará la conducta de la organización sindical, mientras que cualquier eventual responsabilidad de las empresas transportistas deberá ser evaluada por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

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“No cumplieron con nada de eso”

Uno de los puntos en los que más insistió Marchese fue la falta de aviso previo y de un esquema que garantizara la continuidad parcial del servicio. Según explicó durante la entrevista, UTA debía comunicar formalmente la medida y presentar un plan de contingencia que estableciera cómo funcionaría el transporte durante la protesta.

“Ellos no solamente no cumplieron, sino que no avisaron”, cuestionó. Luego profundizó: “Tienen que avisar con anticipación y además acompañar un plan de contingencia. No cumplieron con nada de eso, los requisitos legales”.

La Ley de Modernización Laboral modificó en 2026 el régimen nacional de conflictos colectivos e incorporó obligaciones específicas de preaviso y prestación mínima para actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental. El transporte terrestre de personas quedó incluido dentro de las actividades de importancia trascendental.

Más allá de la discusión jurídica sobre la aplicación concreta de la normativa al conflicto provincial, Marchese sostuvo que el incumplimiento será uno de los elementos centrales que analizará el organismo al momento de definir una eventual sanción.

“Debería haber una multa segura”

La frase más fuerte llegó cuando le consultaron directamente qué consecuencias podría tener la medida. Aunque aclaró que primero deberá analizar formalmente el expediente, Marchese adelantó cuál es el escenario que considera más probable.

“Si en teoría, como venimos diciendo, debería haber una multa segura”, expresó.

El subsecretario regresará este miércoles por la noche a San Juan y anticipó que el jueves por la mañana se abocará al expediente con los informes de las distintas áreas. Recién entonces se definirá formalmente la calificación de la retención y el monto de una eventual sanción.

La advertencia adquiere mayor peso ante la posibilidad de que la protesta continúe. Durante la mañana, representantes de los trabajadores señalaron que no podían garantizar un horario para la normalización del servicio y que la medida podría extenderse si no reciben una respuesta sobre el reclamo salarial.

Al ser consultado sobre nuevas retenciones durante el mediodía, la tarde o la noche, Marchese advirtió que cada interrupción adicional sin notificación podría incorporarse al análisis. “Si es grave, como usted me lo está diciendo, deberá aplicarse una sanción grave”, sostuvo.

El funcionario cerró reafirmando la postura preliminar del área: “Por toda la información que estamos teniendo, la medida sería ilegal y correspondería sanción al respecto”.