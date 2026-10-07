"Sin una respuesta, se puede tomar otra medida", la advertencia de UTA tras la retención del servicio

La retención del servicio de colectivos en San Juan podría tener una definición durante la mañana. Luis Loyola, delegado de UTA de la empresa Mayo , explicó que los choferes realizan una asamblea informativa para reclamar por diferencias salariales correspondientes a la nueva escala y que, una vez finalizada, analizarán si las unidades vuelven a las calles.

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En diálogo con Canal 13, Loyola aclaró que “el motivo no es el paro” , sino una asamblea para informar a los trabajadores sobre la deuda salarial que, según señaló, se viene acumulando desde los meses de julio, agosto y septiembre.

El dirigente gremial explicó que los trabajadores ya cobraron el salario correspondiente a este mes, pero con la escala salarial anterior , por lo que no se habría aplicado el incremento acordado. Según indicó, el aumento pendiente es del 10,5% correspondiente a julio .

Loyola aseguró que la situación ya había sido analizada por el cuerpo de delegados de las distintas empresas. La decisión de realizar las asambleas se tomó el miércoles , en conjunto con los representantes de UTA, y sostuvo que la medida fue comunicada previamente.

“Se informó, se llegó a un acuerdo del cuerpo delegado de todas las empresas junto con UTA”, explicó el delegado de Mayo, quien además aseguró que los empresarios todavía no les dieron ninguna respuesta respecto del reclamo salarial.

Ante esta situación, los trabajadores analizan cómo continuar. Loyola señaló que la asamblea podría levantarse durante la mañana y permitir que las unidades vuelvan a prestar servicio, aunque aclaró que la decisión todavía no estaba tomada.

“Vamos a ver si en media hora más, una hora más, levantamos la asamblea para que las unidades salgan a trabajar”, expresó.

Podrían volver a circular y luego tomar otra medida

El delegado también admitió que, aun si los colectivos retoman la circulación, la falta de una respuesta concreta podría derivar en nuevas medidas.

“Tenemos que dialogar con todos los cuerpos delegados de todas las empresas, más UTA, para ver cómo se sigue esto”, sostuvo Loyola, al ser consultado sobre la posibilidad de que el servicio se normalice y posteriormente vuelvan a realizar una medida si no hay avances en el reclamo.

En ese sentido, confirmó que es posible que los choferes levanten la asamblea, trabajen normalmente y luego evalúen otra acción en caso de que la situación salarial continúe sin resolverse.