Paro sorpresivo de UTA: choferes endurecieron la medida y no saben cuándo volverá el servicio de colectivos

Los choferes de colectivos de San Juan endurecieron su postura y no garantizan que el servicio se restablezca a las 8 de la mañana , como estaba previsto inicialmente. Los trabajadores de distintas empresas resolvieron no sacar las unidades a la calle hasta recibir una respuesta concreta sobre la deuda salarial que reclaman y advirtieron que la medida podría extenderse por tiempo indeterminado.

"Sin una respuesta, se puede tomar otra medida", la advertencia de UTA tras la retención del servicio

La decisión también alcanzó a los trabajadores de El Triunfo , donde Gustavo, delegado de la UTA, explicó que existe un fuerte malestar entre los choferes por las reiteradas promesas de pago que, según afirmó, no terminan de concretarse. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, cuestionó.

En diálogo con la prensa, el delegado dejó en claro que el servicio no tiene garantizado un horario de normalización . La intención de los trabajadores es mantener la medida hasta que se deposite la diferencia salarial que consideran adeudada.

“Hasta tanto, la medida de fuerza continúa”, afirmó Gustavo, quien además señaló que el reclamo alcanza a todas las empresas de transporte de la provincia de San Juan .

Los trabajadores esperaban que durante la mañana surgiera alguna propuesta concreta que permitiera destrabar el conflicto. Incluso plantearon como posibilidad que empresarios y autoridades se reunieran y les comunicaran una solución, pero hasta el momento no habían recibido ningún llamado.

Reclamo a los empresarios por la continuidad del servicio

Uno de los puntos centrales del planteo de los choferes fue la responsabilidad de los empresarios frente al conflicto salarial y la prestación del servicio. Según explicó Gustavo, desde las empresas se sostiene que el Gobierno mantiene deudas con el sector, pero los trabajadores consideran que esa situación no puede trasladarse sobre ellos.

“Nosotros trabajamos en empresa privada. Yo creo que tendrían que juntarse ellos y darles la solución a nosotros”, sostuvo el delegado.

Además, afirmó que los trabajadores no habían tenido contacto con el propietario de El Triunfo ni recibido comunicaciones de la empresa durante las primeras horas de la jornada.

Por ahora, los choferes mantienen su postura: no volverán a salir hasta que exista una respuesta concreta sobre el pago de la deuda salarial. En ese escenario, el regreso del servicio quedó sin horario confirmado y la medida podría prolongarse durante toda la jornada.