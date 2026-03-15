Dolor en el ámbito universitario por el fallecimiento de Horacio "Negro" Córdoba

Este domingo se conoció el fallecimiento de Horacio “Negro” Córdoba, militante comprometido con la defensa de la educación pública y el trabajo docente. Córdoba fue uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ), donde integró la comisión directiva y se desempeñó durante años como secretario gremial.
En el ámbito gremial también formó parte de la Mesa Ejecutiva de la CONADU y del SUTEN, experiencia que dio origen a SiDUNSJ. Actualmente ejercía como congresal del sindicato.
La noticia enlutó a su familia y a la comunidad universitaria. Según informaron fuentes cercanas a DIARIO DE CUYO, sus restos son velados en Cochería San José hasta el lunes al mediodía, momento en que serán trasladados a Mendoza para su cremación.
El SiDUNSJ lo despidió con un mensaje en redes sociales, donde destacó su compromiso con la organización colectiva de los docentes y lo recordó como un pilar del sindicalismo universitario. “Acompañamos a su familia, compañeras y compañeros en este momento de dolor y abrazamos a toda la comunidad universitaria y preuniversitaria ante esta enorme pérdida. ¡Hasta la victoria siempre, Horacio!”, expresaron.