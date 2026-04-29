    • 29 de abril de 2026 - 20:33

    Rawson será epicentro de un debate institucional con el Primer Congreso de Derecho Municipal

    En el marco del 20° aniversario de la reforma de su Carta Orgánica, Rawson recibirá a destacados juristas y referentes de la gestión pública.

    Rawson será sede del Primer Congreso de Derecho Municipal, impulsado por el Honorable Concejo Deliberante.

    Rawson será sede del Primer Congreso de Derecho Municipal, impulsado por el Honorable Concejo Deliberante.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rawson dará un paso firme en la vanguardia institucional al ser sede del Primer Congreso de Derecho Municipal. La iniciativa, impulsada por el Concejo Deliberante, busca transformar al departamento en un espacio de reflexión académica y política sobre el rol estratégico de los gobiernos locales en el siglo XXI.

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    El evento no es casual: se celebra para conmemorar las dos décadas de la reforma de la Carta Orgánica Municipal (7 de abril de 2006), un hito que dotó a Rawson de herramientas clave como el Presupuesto Participativo, la Auditoría Municipal y la Banca del Vecino.

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    Rawson se prepara para vivir un hecho histórico de debate institucional.

    Rawson se prepara para vivir un hecho histórico de debate institucional.

    Una apuesta a la modernización en Rawson

    El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, enfatizó la relevancia de este encuentro para la proyección del departamento:

    ‘Este Congreso es una instancia fundamental para reflexionar sobre el camino recorrido y proyectar el futuro. Tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestras instituciones para consolidar un municipio moderno, transparente y cercano a la gente’.

    Invitados de lujo y cronograma

    El congreso contará con figuras de peso en el ámbito del derecho constitucional y administrativo, incluyendo al reconocido doctor Antonio María Hernández y al doctor Oscar Cuadros, entre otros especialistas.

    Miércoles 6 de mayo: Apertura y doctrina

    • 09,30: apertura oficial con la presencia del Decano de la FACSO-UNSJ, Dr. Marcelo Lucero; el Intendente Carlos Munisaga y el Presidente del HCD, Dr. Ignacio Coronado.
    • 10: disertación sobre ‘Régimen Administrativo Municipal’ (Dr. Oscar Cuadros).
    • 11: disertación central sobre "Derecho Municipal" (Dr. Antonio María Hernández).

    Jueves 7 de mayo: historia y reconocimiento

    • 09,30: ‘Categorías Municipales y Ley Orgánica de Municipalidades’ (Dra. Érica Martín).
    • 10: presentación del libro ‘El Régimen Municipal de San Juan y la Carta Orgánica de Rawson’ del Dr. Damián Villaverde.
    • 11,45: momento emotivo con la entrega de distinciones a los convencionales constituyentes que protagonizaron la reforma de 2006.

    ¿Cómo participar?

    El evento está abierto a profesionales, estudiantes de derecho, referentes sociales y vecinos interesados en la gestión pública. La inscripción es gratuita y se realiza de manera online a través de un formulario.

    Con esta propuesta, Rawson no sólo celebra su historia institucional, sino que se posiciona como un referente regional en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la autonomía local.

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