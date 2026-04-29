San Juan lanza "La noche de las mamografías" para fortalecer la prevención

El próximo 8 de mayo, entre las 18:00 y las 22:00 horas, se llevará a cabo "La noche de las mamografías" . Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de San Juan, cuyo objetivo es facilitar el acceso a de las mujeres sanjuaninas a controles preventivos fundamentales.

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La detección temprana del cáncer de mama -que se promueve a través de esta iniciativa- es el factor determinante para aumentar las posibilidades de cura . Los especialistas subrayan que la mamografía es el método por excelencia de detección. Se trata de un examen no invasivo, indoloro y seguro, en el que se realizan placas radiográficas de cada mama.

La convocatoria está dirigida a:

Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año

Ante la gran respuesta de la comunidad en ediciones anteriores, las autoridades sanitarias confirmaron que el programa sumará nuevas fechas en los meses de julio, septiembre y noviembre.

Cómo acceder

Para asegurar una atención organizada, se entregarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible. Las interesadas deben solicitar su turno previo a través de WhatsApp al número 264-4592201 (CIDI).

En caso de no obtener cupo para la jornada del 8 de mayo, el turno será programado para las semanas subsiguientes.

A qué centros de salud dirigirse

Los centros de salud habilitados incluyen los siguientes hospitales: