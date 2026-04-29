    • 29 de abril de 2026 - 20:45

    San Juan lanza "La noche de las mamografías" para fortalecer la prevención

    El Ministerio de Salud convoca a mujeres sin obra social a realizarse estos estudios de forma gratuita, el 8 de mayo en diversos hospitales.

    La nooche de las mamografías tendrá lugar el 8 de mayo en diferentes centros de salud

    La nooche de las mamografías tendrá lugar el 8 de mayo en diferentes centros de salud

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo 8 de mayo, entre las 18:00 y las 22:00 horas, se llevará a cabo "La noche de las mamografías". Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de San Juan, cuyo objetivo es facilitar el acceso a de las mujeres sanjuaninas a controles preventivos fundamentales.

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    La detección temprana del cáncer de mama -que se promueve a través de esta iniciativa- es el factor determinante para aumentar las posibilidades de cura. Los especialistas subrayan que la mamografía es el método por excelencia de detección. Se trata de un examen no invasivo, indoloro y seguro, en el que se realizan placas radiográficas de cada mama.

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    Quiénes pueden hacerlas

    La convocatoria está dirigida a:

    • Mujeres de entre 40 y 70 años
    • Sin obra social
    • Sin derivación médica
    • Que no se hayan realizado mamografía en los últimos 12 meses

    Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año

    Ante la gran respuesta de la comunidad en ediciones anteriores, las autoridades sanitarias confirmaron que el programa sumará nuevas fechas en los meses de julio, septiembre y noviembre.

    Cómo acceder

    Para asegurar una atención organizada, se entregarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible. Las interesadas deben solicitar su turno previo a través de WhatsApp al número 264-4592201 (CIDI).

    En caso de no obtener cupo para la jornada del 8 de mayo, el turno será programado para las semanas subsiguientes.

    A qué centros de salud dirigirse

    Los centros de salud habilitados incluyen los siguientes hospitales:

    • Guillermo Rawson (Capital)
    • César Aguilar (Caucete)
    • Marcial Quiroga (Rivadavia)
    • Julieta Lanteri (Rivadavia)
    • San Roque (Jáchal)
    • 25 de Mayo (25 de Mayo)
    • Federico Cantoni (Pocito)
    • Tomás Perón (Rodeo)
    • Y también las Unidades Sanitarias Móviles en Sarmiento (San Carlos)

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