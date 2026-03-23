    • 23 de marzo de 2026 - 10:48

    Dolor en San Juan: murió Carlos Martinazzo, creador de la parrillada Bigotes y referente del hockey sobre patines

    Familiares confirmaron el deceso del histórico empresario y dirigente del Club Estudiantil.

    Carlos Martinazzo.

    Carlos Martinazzo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Carlos Víctor Martinazzo, reconocido por su trayectoria en el hockey sobre patines y por haber fundado la emblemática parrillada “Bigotes”, falleció este domingo en la noche, a los 75 años.

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    Nacido en una familia profundamente vinculada al hockey sobre patines, Martinazzo siguió el mismo camino que sus hermanos. Dos de ellos, Daniel y Raúl, formaron parte del histórico seleccionado argentino que se consagró campeón del mundo en 1978. Carlos también dejó su huella en el club de sus amores, Club Estudiantil, donde no solo fue jugador, sino también entrenador de divisiones inferiores y del plantel de primera, contribuyendo a la formación de numerosas generaciones de deportistas.

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    Carlos Martinazzo en su hist&oacute;rica parrillada "Bigotes".

    Carlos Martinazzo en su histórica parrillada "Bigotes".

    Sin embargo, su nombre trascendió el ámbito deportivo al convertirse en sinónimo de la parrillada “Bigotes”, que fundó en 1989 y que con el paso de los años se consolidó como uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos de la provincia. Estuvo casado con Susana Ferrer y fue padre de dos hijas, María Andrea y María Gimena, esta última conocida por su incursión en la política; siendo candidata a intendente de Rawson en el 2015.

    Sus restos son velados en la Cochería San Ramón y su sepelio se realizará a las 14, en el cementerio parque El Palmar, 9 de Julio. San Juan despide así a un hombre que dejó una huella profunda tanto en el deporte como en la cultura local.

    El emotivo posteo de la academia de danzas que dirige su sobrina Carla Martinazzo:

    carlos martinazzo
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