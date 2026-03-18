Edith Flores, la profe de geografía de herencia minera que representará a San Juan en el certamen "Mujer Empresaria" de CAME

En el marco del Día de la Mujer, desde la Federación Económica de San Juan se realizó un reconocimiento a las integrantes del espacio que, por medio de distintas acciones, ponderan y potencian el rol de la mujer en la actividad productiva económica privada. En ese contexto, se hizo entrega al premio Mujer Empresaria 2026 , que quedó en manos de Edith Flores , una docente sanjuanina que movida por la inquietud creó una fundación que impulsa el liderazgo femenino en la actividad.

“Sinceramente, no esperaba el reconocimiento” . Así se expresó la presidenta y creadora de Fundación Mujer en la Minería Edith Flores, en diálogo con DIARIO DE CUYO a días de haber recibido el premio que la llevará a representar a San Juan en el certamen nacional.

La sanjuanina es profesora de geografía hace 27 años y actualmente es vicedirectora en un colegio secundario de Capital. Si bien su formación pasó por otras vías, la minería siempre estuvo presente en su vida de una u otra manera. Su padre llegó a San Juan con 36 años y desde aquel entonces hasta su retiro fue obrero minero; mientras que el padre de sus hijos también está vinculado a la actividad, más que nada en lo que es la extracción y producción de cal.

Fue su hija quien, al demostrar interés por la actividad, comienza a indagar primero sobre la historia familiar para luego ampliar el conocimiento sobre el rol de las mujeres en la minería. Así, comenzaron a desarrollar la idea de armar un documental que relatara la vida y obra de la mujer minera de Sarmiento, y el proyecto fue bien recibido por Caleras San Juan que no solo aprobó la iniciativa, sino que acompañó a la formación de la Fundación, la cual existe desde hace cuatro años.

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“Surge de la necesidad de involucrarse en la comunidad para conocer la historia. Este acercamiento nos hizo propio los relatos, y desde ahí sentimos que había una obligación, un deber ser que no habíamos cumplido con esa sociedad”, explicó. Así, durante estos años la Fundación viene realizando distintas acciones acompañando a la mujer minera, tanto a la que se encuentra vinculada de manera directa como de forma indirecta.

Conocida la tarea del espacio, se invitó a la Fundación a ser parte de la Federación Económica, donde conocieron a Edith. Mónica Sánchez Martín, presidente de la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan explicó que cada año realizan el premio Mujer Empresaria, que reconoce la labor de las integrantes del espacio, y a su vez se elige a la representante que participará del certamen a nivel nacional organizado por CAME.

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En esta oportunidad, Edith fue la elegida. Sobre el reconocimiento destacó que no era algo que esperaban. “En la Federación hay mujeres brillantes, mujeres que desde la creatividad y la innovación hacen la diferencia en distintos sectores productivos, con un impacto valorable, por eso no me lo esperaba para nada. La verdad es que es muy lindo y emocionante”, reflexionó.

Mujer Empresaria 2026, el certamen en el que Edith Flores representará a San Juan

El evento se llevará a cabo en Buenos Aires en mayo. Allí, representantes de todas las provincias mantendrán un encuentro donde podrán intercambiar saberes, experiencias y establecer una red de contacto.

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El premio, organizado por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) tiene como objetivo la motivación de la mujer en el mundo empresarial, reconociendo su trayectoria y proyectos, incentivando la actividad pyme.