    • 18 de marzo de 2026 - 19:30

    Edith Flores, la profe de geografía de herencia minera que representará a San Juan en el certamen "Mujer Empresaria" de CAME

    Lidera la Fundación Mujer en la Minería y lleva años trabajando en innovación social. Cómo su profesión se combinó con la minería y la llevó a ser reconocida a nivel provincial.

    Edith Flores (a la izquierda) junto a Lucía Valero

    Edith Flores (a la izquierda) junto a Lucía Valero

    Foto:

    WhatsApp Image 2026-03-16 at 11.30.27
    Edith Flores, Lucía Valero y Mónica Sánchez Martín&nbsp;

    Edith Flores, Lucía Valero y Mónica Sánchez Martín 

    Foto:

    Mujeres integrantes de la Federación Económica

    Mujeres integrantes de la Federación Económica

    Foto:

    Por Celeste Roco Navea

    En el marco del Día de la Mujer, desde la Federación Económica de San Juan se realizó un reconocimiento a las integrantes del espacio que, por medio de distintas acciones, ponderan y potencian el rol de la mujer en la actividad productiva económica privada. En ese contexto, se hizo entrega al premio Mujer Empresaria 2026, que quedó en manos de Edith Flores, una docente sanjuanina que movida por la inquietud creó una fundación que impulsa el liderazgo femenino en la actividad.

    Leé además

    Nuevamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan realizará la Jornada de la Mujer.

    En San Juan realizarán la IV Jornada de la Mujer, con un costado solidario
    Temblor en San Juan: se registró un sismo a escasa magnitud con epicentro en Sarmiento.

    Temblor en San Juan: se registró un sismo a escasa profundidad con epicentro en Sarmiento

    “Sinceramente, no esperaba el reconocimiento”. Así se expresó la presidenta y creadora de Fundación Mujer en la Minería Edith Flores, en diálogo con DIARIO DE CUYO a días de haber recibido el premio que la llevará a representar a San Juan en el certamen nacional.

    La sanjuanina es profesora de geografía hace 27 años y actualmente es vicedirectora en un colegio secundario de Capital. Si bien su formación pasó por otras vías, la minería siempre estuvo presente en su vida de una u otra manera. Su padre llegó a San Juan con 36 años y desde aquel entonces hasta su retiro fue obrero minero; mientras que el padre de sus hijos también está vinculado a la actividad, más que nada en lo que es la extracción y producción de cal.

    “Siempre estuve involucrada indirectamente a la minería, conociendo sobre extracción, explotación y mercado”, asegura.

    Fue su hija quien, al demostrar interés por la actividad, comienza a indagar primero sobre la historia familiar para luego ampliar el conocimiento sobre el rol de las mujeres en la minería. Así, comenzaron a desarrollar la idea de armar un documental que relatara la vida y obra de la mujer minera de Sarmiento, y el proyecto fue bien recibido por Caleras San Juan que no solo aprobó la iniciativa, sino que acompañó a la formación de la Fundación, la cual existe desde hace cuatro años.

    WhatsApp Image 2026-03-16 at 11.30.27

    “Surge de la necesidad de involucrarse en la comunidad para conocer la historia. Este acercamiento nos hizo propio los relatos, y desde ahí sentimos que había una obligación, un deber ser que no habíamos cumplido con esa sociedad”, explicó. Así, durante estos años la Fundación viene realizando distintas acciones acompañando a la mujer minera, tanto a la que se encuentra vinculada de manera directa como de forma indirecta.

    Conocida la tarea del espacio, se invitó a la Fundación a ser parte de la Federación Económica, donde conocieron a Edith. Mónica Sánchez Martín, presidente de la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan explicó que cada año realizan el premio Mujer Empresaria, que reconoce la labor de las integrantes del espacio, y a su vez se elige a la representante que participará del certamen a nivel nacional organizado por CAME.

    WhatsApp Image 2026-03-16 at 11.37.29

    En esta oportunidad, Edith fue la elegida. Sobre el reconocimiento destacó que no era algo que esperaban. “En la Federación hay mujeres brillantes, mujeres que desde la creatividad y la innovación hacen la diferencia en distintos sectores productivos, con un impacto valorable, por eso no me lo esperaba para nada. La verdad es que es muy lindo y emocionante”, reflexionó.

    Mujer Empresaria 2026, el certamen en el que Edith Flores representará a San Juan

    El evento se llevará a cabo en Buenos Aires en mayo. Allí, representantes de todas las provincias mantendrán un encuentro donde podrán intercambiar saberes, experiencias y establecer una red de contacto.

    WhatsApp Image 2026-03-16 at 11.30.55

    El premio, organizado por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) tiene como objetivo la motivación de la mujer en el mundo empresarial, reconociendo su trayectoria y proyectos, incentivando la actividad pyme.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La ¡Ruta Turística Mujeres de Montaña, en Iglesia, invita a vivir en primera persona la identidad iglesiana, conociendo sus costumbres, artes y gastronomía.

    Iglesia lanza la 'Ruta Turística de Mujeres de Montaña', una nueva propuesta creada por emprendedoras locales

    Peataonal de San Juan.

    Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio sanjuanino durante el 23 y 24 de marzo

    La Virgen peregrina de Andacollo de Chile cruzará la Cordillera para visitar San Juan durante tres dias. La imagen llega el próximo viernes.

    La Virgen peregrina de Andacollo de Chile visitará San Juan por tres días: conocé su itinerario

    Clima en San Juan.

    Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 18 de marzo en San Juan