Educación sísmica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondrán a prueba sus planes de evacuación

En el marco del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo, la provincia vivirá este viernes 9 de octubre una jornada histórica en materia de seguridad y preparación comunitaria. El Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, mediante la Dirección de Protección Civil, llevarán adelante el Simulacro Provincial de Evacuación Escolar.

Se trata de un ejercicio simultáneo y sin precedentes que alcanzará al 100% de los establecimientos educativos de la provincia, abarcando a un total de 1.380 instituciones y convocando a más de 243.000 estudiantes de gestión estatal y privada en todos sus niveles y modalidades.

La práctica integral se desarrollará de manera escalonada para cubrir la totalidad de la oferta académica provincial, contemplando cuatro bloques horarios correspondientes a los turnos escolares:

La actividad constituye el cierre formal del proceso de formación anual impulsado durante 2026, período en el cual las comunidades educativas presentaron 2.400 planes de evacuación adaptados a las particularidades edilicias de cada edificio y sus distintos turnos.

El simulacro comenzará puntualmente a la hora establecida en cada turno mediante una señal de aviso (timbres, campanas, altavoces u otro mecanismo interno). El procedimiento se estructurará de la siguiente manera:

Posición de seguridad (60 segundos): Ante la alerta, los docentes indicarán en cada aula: “Atención, está temblando. Adopten la posición de seguridad”. Alumnos y personal permanecerán protegidos debajo de los pupitres o en las zonas internas seguras previamente delimitadas.

Cumplido el minuto, el coordinador institucional autorizado dará la orden de salida hacia los puntos de encuentro seguros. De acuerdo con las condiciones de cada escuela, se procederá al corte preventivo de los suministros de luz, gas y agua.

Se realizará el control de asistencia de estudiantes, docentes y auxiliares, seguido por una revisión edilicia a cargo de los equipos directivos y de maestranza. Una vez verificada la total seguridad del inmueble, se autorizará el regreso a las instalaciones.

Cortes de tránsito en puntos estratégicos

Debido a la magnitud de la evacuación hacia la vía pública, el operativo de seguridad coordinado incluirá cortes de tránsito específicos en zonas de alto flujo escolar:

A las 10:00: Cortes preventivos frente a la EPET N°1 Rogelio Boero, EPET N°2 y EPET N°4, por el desplazamiento masivo de alumnos hacia la calle.

A las 16:00: Corte en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, cuyos estudiantes de los tres niveles se desplazarán hacia la tradicional Plaza Laprida.

Seguimiento desde el CISEM y participación de los hogares

El desarrollo de toda la jornada será monitoreado en tiempo real desde las instalaciones del CISEM por las máximas autoridades provinciales, a través de una transmisión directa desde las EPET 2 y 4. Cabe destacar que en 2025 el primer simulacro provincial había abarcado a 1.249 escuelas, por lo que este año se completa la cobertura total del sistema educativo sanjuanino.

Como innovación de esta edición, la prevención también se trasladará a los hogares: las familias que participaron en la elaboración de los protocolos escolares podrán replicar el ejercicio en sus casas durante el turno contrario al de sus hijos (por ejemplo, las familias del turno mañana podrán practicar a las 16:00 y las del turno tarde a las 10:00).

Finalmente, una vez concluido el ejercicio, cada institución completará un formulario de autoanálisis institucional digital cargado en el sistema a partir de los cinco minutos posteriores al inicio, lo que permitirá evaluar el desempeño, detectar posibles dificultades y perfeccionar de manera continua los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas.