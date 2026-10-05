El Aeroclub San Juan abre sus puertas con exhibición aérea, vuelos de bautismo y una gran feria local

El domingo 11 de octubre, el Aeroclub San Juan, en Pocito, será el escenario de una jornada para toda la familia con diferentes propuestas y entrada gratis.

El Aeroclub San Juan volverá a abrir sus puertas para que los sanjuaninos disfruten de distintas actividades.

Una propuesta diferente para disfrutar del fin de semana largo asoma en la provincia. El próximo domingo 11 de octubre, el predio del Aeroclub San Juan abrirá sus puertas para celebrar una jornada de Puertas Abiertas, un evento masivo pensado para reunir a la comunidad sanjuanina, amantes de la aviación y familias que buscan aprovechar el día al aire libre.

La jornada, que se extenderá durante todo el día hasta las 19, promete transformar la pista de Pocito en un centro de atracción turística y social, integrando la pasión por las aeronaves con el impulso a la economía local.

Volar por primera vez en el Aeroclub San Juan Uno de los momentos más esperados de la cita serán los tradicionales vuelos de bautismo. Esta experiencia permitirá a los asistentes despegar y contemplar la geografía sanjuanina, sus valles y el cordón de la precordillera desde un ángulo privilegiado. Para muchos niños y adultos, significará la oportunidad perfecta de concretar su primer vuelo a bordo de aeronaves livianas y avionetas.

Para quienes prefieran mantener los pies sobre la tierra, la exposición estática de aeronaves ofrecerá un recorrido cercano por los aviones que integran la flota de la institución y de la aviación civil provincial. Pilotos y personal técnico estarán presentes para responder dudas, explicar el funcionamiento de los mandos y permitir que chicos y grandes se lleven la foto del recuerdo en la cabina.

Motor productivo: la Feria de Emprendedores Más allá de la atracción aeronáutica, la cita tiene un fuerte compromiso con la producción provincial. Una gran Feria de Emprendedores se desplegará a lo largo del predio para exhibir el talento y la creatividad de los artesanos y productores de San Juan. Desde artesanías y objetos de diseño hasta productos regionales y gastronomía típica, el paseo brindará una plataforma directa para incentivar el consumo local y visibilizar el trabajo independiente.