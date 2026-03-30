    • 30 de marzo de 2026 - 22:08

    El Carrascal se viste de gala: sabores y tradición para recibir al turismo en San Juan

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte prepara una atractiva propuesta para los visitantes que lleguen a la provincia.

    Como otros años, El Carrascal tendrá actividades desde el jueves hasta el domingo, de 10 a 14 h

    Como otros años, El Carrascal tendrá actividades desde el jueves hasta el domingo, de 10 a 14 h

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el inicio de una nueva Semana Santa, la Peatonal Maestro de América será el epicentro de bienvenida para quienes lleguen a San Juan en Semana Santa. El Carrascal será, una vez más, la puerta de entrada a la cultura cuyana, con propuesta gastronómica y espectáculos artísticos.

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    Bajo la organización del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la recepción busca que el turista se sumerja en la identidad sanjuanina desde el primer contacto. A partir del jueves 1 de abril a las 10:00 h, el aire del microcentro se impregnará del aroma del mate cocido y de las sopaipillas calientes, acompañados por la excelencia de los productos de nuestra tierra: aceitunas, aceites de oliva, frutos secos y el emblemático dulce de membrillo rubio.

    La apuesta no es solo culinaria; el arte será el hilo conductor de estas jornadas. Diversas compañías de danza y músicos locales saldrán a escena para mostrar desde el folclore más arraigado hasta propuestas de tango y rock nacional.

    Además, la figura de Domingo Faustino Sarmiento cobrará vida mediante intervenciones actorales que invitan a repasar la historia del Gran Maestro de América en su propio solar natal.

    Cronograma de Actividades en El Carrascal

    A continuación, el detalle de las presentaciones artísticas y degustaciones para cada jornada:

    Jueves 2 de abril

    • 10:00 a 14:00: Recepción con mate cocido, sopaipillas y degustación de productos regionales.
    • 10:30: Presentación del Grupo de Danza Encuentro Cuyano y la música de Adrián Cuevas.

    Viernes 3 de abril

    • 10:00 a 14:00: Degustaciones tradicionales.

    • 10:30: Actuación del Grupo de Danza Santiago Ayala y la voz de Mili Reynoso.

    • 12:30: Intervención especial: "Sarmiento y su arte de vivir" (Caracterización histórica).

    Sábado 4 de abril

    • 10:00 a 14:00: Sabores típicos: frutos secos, olivos y dulces.

    • 10:30: Presentación de Vanguardia Ballet y el Jonatan Vera Trío.

    • 12:30: Segunda función de la intervención "Sarmiento y su arte de vivir".

    Domingo 5 de abril

    • 10:00 a 14:00: Cierre de la recepción con productos locales.

    • 10:30: Gran final artístico con el Grupo de Danza Proyecto Tango y el show de Los Malos Gatos.

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