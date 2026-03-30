El Carrascal se viste de gala: sabores y tradición para recibir al turismo en San Juan

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte prepara una atractiva propuesta para los visitantes que lleguen a la provincia.

Como otros años, El Carrascal tendrá actividades desde el jueves hasta el domingo, de 10 a 14 h

Con el inicio de una nueva Semana Santa, la Peatonal Maestro de América será el epicentro de bienvenida para quienes lleguen a San Juan en Semana Santa. El Carrascal será, una vez más, la puerta de entrada a la cultura cuyana, con propuesta gastronómica y espectáculos artísticos.

Bajo la organización del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la recepción busca que el turista se sumerja en la identidad sanjuanina desde el primer contacto. A partir del jueves 1 de abril a las 10:00 h, el aire del microcentro se impregnará del aroma del mate cocido y de las sopaipillas calientes, acompañados por la excelencia de los productos de nuestra tierra: aceitunas, aceites de oliva, frutos secos y el emblemático dulce de membrillo rubio.

La apuesta no es solo culinaria; el arte será el hilo conductor de estas jornadas. Diversas compañías de danza y músicos locales saldrán a escena para mostrar desde el folclore más arraigado hasta propuestas de tango y rock nacional.

Además, la figura de Domingo Faustino Sarmiento cobrará vida mediante intervenciones actorales que invitan a repasar la historia del Gran Maestro de América en su propio solar natal.

Cronograma de Actividades en El Carrascal A continuación, el detalle de las presentaciones artísticas y degustaciones para cada jornada: