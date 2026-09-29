    • 29 de septiembre de 2026 - 16:42

    El Cerro Mercedario de San Juan es finalista en un certamen mundial de turismo de montaña

    El macizo sanjuanino fue acreditado como finalista argentino en el certamen mundial de la International Mountain Tourism Alliance (IMTA). El reconocimiento fue recibido en la FIT y posiciona a Calingasta en la élite del turismo de alta montaña y aventura.

    &nbsp;Acto organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación en la Feria Internacional de Turismo.

     Acto organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación en la Feria Internacional de Turismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan dio un paso histórico en la proyección internacional de sus atractivos naturales. El majestuoso Cerro Mercedario fue acreditado oficialmente como finalista argentino en el prestigioso certamen mundial World Famous Tourism Mountains, impulsado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA).

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    El anuncio y la entrega formal del reconocimiento tuvieron lugar en el marco de la 30ª Feria Internacional de Turismo (FIT). Del acto participaron autoridades de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mientras que el subsecretario de Turismo provincial, Juan Castañares, fue el encargado de recibir el certificado que posiciona al macizo sanjuanino en la gran final internacional.

    Trabajo articulado y exigentes estándares internacionales

    La postulación del coloso de más de 6.700 metros sobre el nivel del mar requirió un riguroso trabajo técnico conjunto. La iniciativa fue coordinada entre:

    • La Secretaría de Turismo de San Juan.
    • La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (a través del Área Protegida Manantiales).
    • La Municipalidad de Calingasta.
    • El Club Andino Mercedario.

    Este equipo recopiló información clave que incluyó relevamientos glaciológicos, normativas estrictas de conservación, cartas de respaldo institucional y datos sobre el patrimonio arqueológico ligado al Qhapaq Ñan.

    Rumbo a la fase final

    Con este aval obtenido en la FIT, el Mercedario ingresa de lleno en la etapa definitiva de evaluación ante el organismo con sede en China. El certamen de la IMTA analiza parámetros globales muy estrictos, tales como la preservación ambiental, la sostenibilidad, la protección patrimonial y la infraestructura destinada a fomentar un andinismo y turismo de montaña responsable.

    El logro marca un hito fundamental en la gestión turística de San Juan, consolidando al departamento Calingasta y al Mercedario como una de las propuestas de alta montaña y turismo de aventura más importantes y competitivas a nivel global.

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