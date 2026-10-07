El cielo sanjuanino será escenario de una imperdible lluvia de estrellas y otras maravillas durante octubre

El cielo sanjuanino es uno de los más elegidos por profesionales y aficionados en la astrología tanto de la provincia como del país y el mundo, debido a sus características particulares que lo vuelven un firmamento ideal para la observación de alta precisión, muchas veces sin uso de aparatos. Eric González, licenciado en astronomía e investigador del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, compartió con DIARIO DE CUYO el detalle de los fenómenos que serán protagonistas durante octubre.

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Si bien el fenómeno inició el 4 de octubre, se podrá observar hasta pasado mediado de mes por las características propias de la oposición y el movimiento planetario. “Saturno está más brillante en el cielo y con telescopio se puede ver con mayor detalle”, explicó el profesional.

Para entender el fenómeno, oposición es un término antiguo, entendiendo a la Tierra como el centro del Universo, el Sol está de un lado y el astro del otro. Con el sol en el centro, explica González, la Tierra y Saturno están en el mismo lado de la órbita. “Como está opuesto al sol, apenas se esconde se puede ver sobre el horizonte en la noche”, acotó.

Conforme explicó González, será un fenómeno interesante de ver por varios factores que conjugarán para que su observación sea digna de apreciar. Por un lado, la Luna estará casi en su fase Nueva, que iniciará el 10 de octubre, por lo que se verá muy delgada, como una “uñita”. La falta de luz lunar permitirá poder observar los astros con mayor claridad, sin necesidad de utilizar un telescopio o similar.

En la conjunción entrará en juego mercurio, que estará prácticamente al lado de la luna, a unos dos grados de separación. Por su parte, Venus con una presencia más brillante también será parte de la figura, ubicado por debajo, a casi unos 10 grados, más cerca del horizonte.

“Es una buena oportunidad para reconocerlos a los dos. Mercurio es difícil de ver porque está más cerca del Sol, y visto desde la Tierra parece acompañar el movimiento de la estrella. Tiene que estar en un punto especial de la órbita, y es lo que se podrá apreciar la noche del 12”, explicó el profesional.

21 y 22 de octubre: lluvia de meteoros Oriónidas

Sin duda por la magnitud y lo llamativo lo más atractivo del mes será la lluvia de estrellas que se podrá disfrutar al finalizar octubre. Si bien su periodo de actividad catalogado en el hemisferio norte es del 2 de octubre al 7 de noviembre., su punto máximo se registrará en la fecha señalada por González.

“Es una lluvia catalogada como pobre porque no se contabilizan más de 20 estrellas fugaces por hora, pero eso es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se ven más. En la Estación de Altura CESCO hemos visto más de 50 estrellas fugaces por hora”, destacó.

“Aprende a utilizar tu telescopio”, un encuentro para aficionados, fanáticos y quienes deseen conocer más sobre la exploración del cielo

“Es un curso para aprender a usar el telescopio, tanto si no tenes y estás pensando en comprar y no se sabes usarlo, o si se compró uno para un hijo, todo sirve. Con todo se puede llegar a ver algo”, explicó González sobre la actividad que estará guiando el próximo viernes 16 de octubre.

El objetivo del encuentro será que quienes asistan cuenten con conocimientos básicos sobre la óptica astronómica, tipos de telescopios y criterios para la adquisición del instrumental. Con un enfoque principalmente personalizado, quienes concurran con sus equipos podrán aprender a sacarles el mayor provecho. Quienes no tengan el instrumento pueden asistir igual, ya que recibirán información sobre los tipos, modelos, características de cada uno y las alternativas disponibles en el mercado.

La jornada, que contará con distintas instancias, finalizará con una sesión de observación nocturna acompañada de una introducción al reconocimiento del cielo y la localización de objetos astronómicos destacados.

El taller que tendrá una duración aproximada de 4 horas se dictará el viernes 16 de octubre, a las 17:30 horas, y manejará cupo limitado, de hasta 20 participantes, para hacer la experiencia lo más personalizada posible, dirigida a adultos y niños desde los 10 años. El costo de la actividad es de $50.000 y los interesados en participar lo pueden hacer escaneando el QR de la imagen o contactándose a la cuenta de @oafasanjuan.