    • 31 de marzo de 2026 - 12:39

    El Hospital Rawson solicita con urgencia a familiares de un paciente internado

    Se trata de Abel Aguirre, de 61 años, quien permanece en el servicio de Clínica Médica del Hospital Rawson. Piden dar con sus familiares o allegados.

    El Hospital Rawson solicita con urgencia a familiares de un paciente internado.

    El Hospital Rawson solicita con urgencia a familiares de un paciente internado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Hospital Dr. Guillermo Rawson emitió un pedido a la comunidad sanjuanina para dar con los familiares de un paciente que llegó solo al nosocomio. Se trata de Abel Aguirre, un hombre de 61 años que actualmente se encuentra internado en el servicio de Clínica Médica del nosocomio.

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    Según informaron desde la institución, resulta fundamental establecer contacto con sus allegados, por lo que solicitaron que cualquier familiar o persona que pueda aportar información se acerque al hospital a la brevedad.

    Quienes puedan colaborar deben dirigirse al Servicio Social del Hospital Rawson en el horario de 8 a 13. También se encuentra disponible la línea telefónica 4294700, interno 4504, para realizar consultas o brindar información.

    Fuera de ese horario, las autoridades indicaron que los interesados pueden acercarse directamente al servicio de Clínica Médica, donde el paciente permanece internado en la habitación 127.

    Desde el hospital reiteraron la importancia de dar con familiares del paciente para avanzar con las gestiones correspondientes a su atención y seguimiento.

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