El mensaje de Pascua de monseñor Jorge Lozano: "La muerte no tiene la última palabra"

En su mensaje de Pascua, el obispo de San Juan instó a poner la vida y la esperanza en el centro. Invitó a la comunidad a trabajar por la paz y la fraternidad.

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En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo.

En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo. El mensaje del obispo fue a través de las redes sociales del Arzobispado de San Juan de Cuyo.

“La vida en el centro de nuestra historia. ¿Qué nos dice una tumba vacía hoy? La respuesta es nuestra mayor certeza: la muerte no tiene la última palabra”, expresó el obispo, al reflexionar sobre el sentido de la Pascua como un tiempo de renovación espiritual.

A través de las redes sociales del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Lozano invitó a los fieles a desplazar el dolor y la muerte del centro de la vida cotidiana, y poner en su lugar la esperanza y el amor. “La Pascua de Cristo nos invita a desplazar a la muerte y al dolor del centro de nuestra existencia, para poner en su lugar a la Vida. Es el triunfo definitivo del amor que se hace luz en medio de la oscuridad”, sostuvo.

En su mensaje, también dirigió palabras cercanas a la comunidad: “Querida comunidad sanjuanina, que en este Domingo de Resurrección, la luz de Cristo habite en cada uno de sus corazones y en cada hogar de nuestra provincia”.

Asimismo, remarcó la importancia del compromiso social y espiritual, alentando a ser “constructores activos de la paz”, especialmente en aquellos lugares donde persisten el sufrimiento y las dificultades.