    • 5 de abril de 2026 - 11:49

    El mensaje de Pascua de monseñor Jorge Lozano: "La muerte no tiene la última palabra"

    En su mensaje de Pascua, el obispo de San Juan instó a poner la vida y la esperanza en el centro. Invitó a la comunidad a trabajar por la paz y la fraternidad.

    En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo.&nbsp;

    En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo. 

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    Pascua 2026: El Jueves Santo ocupa un lugar destacado en la tradición cristiana por ser el día en que, según los Evangelios, Jesús de Nazaret celebró la Última Cena con los apóstoles &nbsp;

    Pascua 2026: El Jueves Santo ocupa un lugar destacado en la tradición cristiana por ser el día en que, según los Evangelios, Jesús de Nazaret celebró la Última Cena con los apóstoles

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo. El mensaje del obispo fue a través de las redes sociales del Arzobispado de San Juan de Cuyo.

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    “La vida en el centro de nuestra historia. ¿Qué nos dice una tumba vacía hoy? La respuesta es nuestra mayor certeza: la muerte no tiene la última palabra”, expresó el obispo, al reflexionar sobre el sentido de la Pascua como un tiempo de renovación espiritual.

    A través de las redes sociales del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Lozano invitó a los fieles a desplazar el dolor y la muerte del centro de la vida cotidiana, y poner en su lugar la esperanza y el amor. “La Pascua de Cristo nos invita a desplazar a la muerte y al dolor del centro de nuestra existencia, para poner en su lugar a la Vida. Es el triunfo definitivo del amor que se hace luz en medio de la oscuridad”, sostuvo.

    En su mensaje, también dirigió palabras cercanas a la comunidad: “Querida comunidad sanjuanina, que en este Domingo de Resurrección, la luz de Cristo habite en cada uno de sus corazones y en cada hogar de nuestra provincia”.

    Asimismo, remarcó la importancia del compromiso social y espiritual, alentando a ser “constructores activos de la paz”, especialmente en aquellos lugares donde persisten el sufrimiento y las dificultades.

    Finalmente, Lozano destacó el valor de la comunidad y la oración compartida: “El Señor Resucitado se aparece cuando la comunidad está reunida. Por eso, hoy más que nunca, estamos llamados a no caminar solos y a vivir esta alegría en fraternidad”.

    El mensaje concluyó con un llamado a la oración por la paz en el mundo, en una fecha que para los cristianos representa la victoria de la vida sobre la muerte y la reafirmación de la esperanza.

    El mensaje de Jorge Lozano

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