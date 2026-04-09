El oratorio de la Difunta Correa en España que congrega a sanjuaninos y cuyanos cada día

Se encuentra en Almerimar donde una pareja de sanjuaninos colocó la primera imagen de la Difunta Correa para pedirle salud y trabajo.

La devoción por la Difunta Correa se instaló en Almerimar, en España, donde una pareja de sanjuaninos construyó un oratorio en su honor.

La devoción por la Difunta Correa recorre el mundo. En Almerimar, España, hay un pequeño oratorio que congrega a sanjuaninos y cuyanos que llegan para pedirle o agradecerle ‘milagros’. Pese a que algunos lugareños asocian el culto a Deolinda con brujería, este fenómeno de fe sigue creciendo a tal punto que hasta los medios españoles lo reflejaron.

difunta3 En el oratorio de la Difunta Correa, en España, los devotos también dejan botellas de agua y velas. (Diario de Cuyo) ‘La escena no pasa desapercibida para nadie, y menos si es de noche y el tenue fulgor de alguna de las velas que también se encuentran en el paraje centellea, terminando por conferir al escenario un inquietante halo de misterio. Varias covachas improvisadas se hacen notar entre los recipientes de plástico con agua. En el interior de una de ellas, una figura que parece de arcilla, de una mujer joven y morena, yaciente y con un pecho descubierto, amamanta a un bebé de pocos meses. La joven está muerta’.

Esta es la descripción que realizó el Diario de Almería en una nota publicada sobre el fenómeno de fe en la Difunta Correa que llegó a España y que se concentra en el oratorio que se encuentra sobre el camino del Alcor, en Almerimar, que congrega cada vez a más devotos de San Juan, de Cuyo y de otras regiones de Argentina que viven en esas tierras.

Así lo reflejó también en su página web Alberto Cerezuela, reconocido escritor, editor y buscador de misterios español, nacido en Almería. ‘Es raro el día en el que algún vecino de la comarca del Poniente no recurra a este lugar para intentar que esta mártir cumpla sus peticiones a cambio de botellas de agua, aunque también es frecuente ver otro tipo de objetos como chupetes de niños pequeños, casitas de madera, collares, bastones y ositos de peluche. Esta estampa impacta mucho a quienes se la encuentran sin saber la historia’.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) difunta2 El oratorio de la Difunta Correa se encuentra sobre un camino alto, en el municipio de Almerimar. (Diario de Cuyo) Desconocimiento de la historia de la Difunta Correa Justamente, este desconocimiento de la historia de la Difunta Correa, es lo que genera cierta ‘desconfianza’ entre los lugareños que hasta llegaron a asociar con brujería el culto que le rinden sus devotos. ‘Sentí escalofríos cuando lo vi. Desde el primer momento supe que aquello no era normal y tuve bastante miedo’, dijo Toñi Fernández, una lugareña que brindó su testimonio a Alberto Cerezuela.