    • 20 de marzo de 2026 - 18:51

    El Paso Internacional de Agua Negra modifica sus horarios a partir de la próxima semana

    El Paso Internacional de Agua Negra tendrá nuevo horario, tanto para entrar como para salir de San Juan, desde el próximo 25 de marzo.

    Paso de Agua Negra.-

    Los horarios establecidos serán los siguientes:

    • Salida de Argentina: de 8 a 16 horas
    • Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas

    Esta actualización responde a la planificación operativa del paso fronterizo y busca optimizar la circulación y el control en el corredor internacional.

    Se recomienda a quienes tengan previsto viajar organizar su recorrido con antelación, respetando los horarios establecidos para garantizar un tránsito ordenado y seguro.

    Para más información, se pide visitar la página web oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar

