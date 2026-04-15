El Servicio Penitenciario avanza con una capacitación clave para 150 efectivos de la Fuerza

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria lleva adelante una capacitación en técnicas de infantería destinada a más de 150 efectivos del Servicio Penitenciario (SPP), durante 14 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar la respuesta ante situaciones complejas dentro de la institución. Esta actividad se da tras la participación del SPP en el Consejo Federal Penitenciario.
Este entrenamiento constituye un eje central en la política de seguridad provincial, que prioriza la capacitación continua como herramienta para elevar el nivel profesional de las Fuerzas de Seguridad. A través de contenidos prácticos, los agentes incorporan habilidades para actuar con orden, coordinación y eficacia en contextos de alta exigencia.
Ejes de la capacitación en el Servicio Penitenciario
Cabe destacar que esta capacitación está enmarcada en el uso racional de la fuerza y el respeto por los derechos humanos, y apunta a garantizar intervenciones seguras y responsables dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta preparación técnica resulta clave para sostener el orden interno y fortalecer la seguridad en cada unidad. Los principales ejes en los que se basa son:
- Brindar herramientas tácticas para el control interno, las requisas y la gestión de incidentes, reduciendo la improvisación y minimizando riesgos en el servicio diario.
- Promover el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión, aspectos fundamentales para el desempeño operativo.