El Servicio Penitenciario avanza con una capacitación clave para 150 efectivos de la Fuerza

El entrenamiento en el Servicio Penitenciario de San Juan fortalece la capacidad operativa y la toma de decisiones en situaciones de alta exigencia.

El Servicio Penitenciario de San Juan capacita en técnicas de Infantería a 150 efectivos.

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria lleva adelante una capacitación en técnicas de infantería destinada a más de 150 efectivos del Servicio Penitenciario (SPP), durante 14 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar la respuesta ante situaciones complejas dentro de la institución. Esta actividad se da tras la participación del SPP en el Consejo Federal Penitenciario.

penitenciarios La capacitación de los efectivos del Servicio Penitenciario está a cargo de la Academia de Formación e Investigación Penitenciaria.

Este entrenamiento constituye un eje central en la política de seguridad provincial, que prioriza la capacitación continua como herramienta para elevar el nivel profesional de las Fuerzas de Seguridad. A través de contenidos prácticos, los agentes incorporan habilidades para actuar con orden, coordinación y eficacia en contextos de alta exigencia.

penitenciario5 Hombres y mujeres del Servicio Penitenciario de San Juan participan de la capacitación.