San Juan presente en el Consejo Federal Penitenciario: impulsan la transparencia y el uso de IA

Con miras a unificar criterios y modernizar las instituciones carcelarias del país, el director del Servicio Penitenciario de San Juan , Carlos Suárez, representó a la provincia en el Primer Encuentro 2026 del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) donde abordaron temas en la ética pública y la innovación tecnológica. Cabe recordar los próximos ascensos e incorporaciones anunciados para el Servicio Penitenciario.

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Uno de los ejes centrales del plenario fue el análisis de mecanismos de lucha contra la corrupción . Los funcionarios nacionales y provinciales trabajaron en la implementación de sistemas de integridad pública y modelos de gestión basados en evidencia.

"Participar de estos eventos es muy importante y enriquece a todas las instituciones penitenciarias", destacó Carlos Suárez .

El director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, integró mesas técnicas donde se abordaron diagnósticos de riesgo, en el Consejo Federal.

La comitiva sanjuanina integró mesas técnicas donde se abordaron diagnósticos de riesgo, buscando que las decisiones administrativas y operativas se sustenten en datos precisos para garantizar la transparencia institucional.

En el marco del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP) , San Juan tuvo un rol activo en la creación del nuevo Marco de Referencia del Agente Penitenciario . El objetivo es ambicioso: que todos los agentes del país, independientemente de su jurisdicción, cumplan con un estándar de profesionalismo de excelencia.

Para facilitar este proceso, se presentó la Red FoCaSe, una plataforma diseñada para:

La implementación de cursos federales de capacitación.

de capacitación. El intercambio de manuales de buenas prácticas .

. La actualización constante en materia de Estado de Derecho y ética pública.

Tecnología y seguridad en San Juan

La modernización no sólo pasa por lo administrativo, sino también por lo operativo. Durante el cierre de la jornada, Suárez hizo especial hincapié en la incorporación de herramientas de vanguardia.

"Interactuar y trabajar de manera mancomunada en temáticas como Inteligencia Artificial favorece el manejo de los controles de seguridad y ayuda a mejorar la profesionalización de las instituciones a través de su personal", concluyó el director sanjuanino.

Con esta participación, el Servicio Penitenciario de San Juan reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia nacional, apostando por una gestión que combine el respeto irrestricto a los derechos humanos con el uso eficiente de la tecnología para la seguridad ciudadana.