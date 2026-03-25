El turismo dejó $841 millones en San Juan durante el fin de semana largo: hubo más de 5.800 visitantes, según el Gobierno

El último fin de semana largo dejó un balance positivo para el turismo en la provincia de San Juan, con un impacto económico estimado en 841 millones de pesos, según informó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Calingasta e Iglesia lideraron la ocupación hotelera.
El último fin de semana largo dejó un balance positivo para el turismo en la provincia de San Juan, con un impacto económico estimado en 841 millones de pesos, según informó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
De acuerdo a los datos oficiales, más de 5.800 turistas arribaron al territorio sanjuanino entre el 20 y el 24 de marzo, generando un movimiento sostenido en la actividad. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 60%, mientras que el gasto diario por visitante rondó los $145.000.
En cuanto al nivel de ocupación por departamentos, Calingasta se ubicó en el primer lugar con un 80%, seguido por Iglesia con un 75%. Más atrás quedaron el Gran San Juan con el 52%, Valle Fértil con el 48% y Jáchal con el 45%.
Respecto al origen de los visitantes, el turismo nacional representó el 96% del total. La mayoría llegó desde la Provincia de Buenos Aires (52%), seguida por Córdoba (23%) y Mendoza (11%). También se registraron turistas provenientes de Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Santa Fe, además de un 3% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, el turismo internacional representó el 4% de los arribos, con visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia, España y Chile.
Entre las actividades que impulsaron la llegada de turistas se destacaron eventos deportivos como el kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, campeonatos de natación máster y el torneo Triásico de waterpolo en el Dique Punta Negra. También se realizó un encuentro binacional de mototurismo a través del Paso de Agua Negra y un raid latinoamericano que recorrió distintos puntos de la provincia.