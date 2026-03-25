    • 25 de marzo de 2026 - 10:04

    El turismo dejó $841 millones en San Juan durante el fin de semana largo: hubo más de 5.800 visitantes, según el Gobierno

    Calingasta e Iglesia lideraron la ocupación hotelera.

    Turismo en San Juan. Dique Punta Negra.

    Turismo en San Juan. Dique Punta Negra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    De acuerdo a los datos oficiales, más de 5.800 turistas arribaron al territorio sanjuanino entre el 20 y el 24 de marzo, generando un movimiento sostenido en la actividad. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 60%, mientras que el gasto diario por visitante rondó los $145.000.

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    Turismo en San Juan.

    Turismo en San Juan.

    En cuanto al nivel de ocupación por departamentos, Calingasta se ubicó en el primer lugar con un 80%, seguido por Iglesia con un 75%. Más atrás quedaron el Gran San Juan con el 52%, Valle Fértil con el 48% y Jáchal con el 45%.

    Respecto al origen de los visitantes, el turismo nacional representó el 96% del total. La mayoría llegó desde la Provincia de Buenos Aires (52%), seguida por Córdoba (23%) y Mendoza (11%). También se registraron turistas provenientes de Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Santa Fe, además de un 3% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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    Turismo en San Juan.

    Turismo en San Juan.

    Por su parte, el turismo internacional representó el 4% de los arribos, con visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia, España y Chile.

    Entre las actividades que impulsaron la llegada de turistas se destacaron eventos deportivos como el kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, campeonatos de natación máster y el torneo Triásico de waterpolo en el Dique Punta Negra. También se realizó un encuentro binacional de mototurismo a través del Paso de Agua Negra y un raid latinoamericano que recorrió distintos puntos de la provincia.

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