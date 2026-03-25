El turismo dejó $841 millones en San Juan durante el fin de semana largo: hubo más de 5.800 visitantes, según el Gobierno

De acuerdo a los datos oficiales, más de 5.800 turistas arribaron al territorio sanjuanino entre el 20 y el 24 de marzo, generando un movimiento sostenido en la actividad. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 60%, mientras que el gasto diario por visitante rondó los $145.000.

turismo san juan2026 Turismo en San Juan. En cuanto al nivel de ocupación por departamentos, Calingasta se ubicó en el primer lugar con un 80%, seguido por Iglesia con un 75%. Más atrás quedaron el Gran San Juan con el 52%, Valle Fértil con el 48% y Jáchal con el 45%.

Respecto al origen de los visitantes, el turismo nacional representó el 96% del total. La mayoría llegó desde la Provincia de Buenos Aires (52%), seguida por Córdoba (23%) y Mendoza (11%). También se registraron turistas provenientes de Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Santa Fe, además de un 3% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

turismo san juan2026(1) Turismo en San Juan. Por su parte, el turismo internacional representó el 4% de los arribos, con visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia, España y Chile.