Emanuel Alé, el pocitano que con la receta de su Nona conquistó paladares y se convirtió en el "Rey de Tomaticán"

El sábado por la noche la plaza central de Pocito se vistió de celebración en el marco de una Fiesta del Tomaticán , el evento que nació como reflejo de identidad comunal que pone en valor a los productores tomateros de la zona. En ese contexto, se realizó una nueva edición del concurso que busca el mejor plato y en esta oportunidad el primer lugar quedó en manos de un vecino del departamento, Emanuel Alé .

El joven de 37 años no recuerda momento alguno en el que la cocina no haya sido parte de su vida. Incluso es el camino que eligió hacer de manera profesional, recibiéndose a los 23 años. En la previa, su “Nona” y un tío fueron quienes le enseñaron las bases y secretos de la cocina hogareña, esas preparaciones de olla cuyo aroma logran conquistar cuadras y abrir el apetito de cualquiera. Fue precisamente en la receta de su abuela en la que se inspiró a la hora de participar del concurso del tomaticán.

Si bien Emanuel ya tenía experiencia en otros certámenes gastronómicos, no había tenido oportunidad de participar en la fiesta de su departamento, hasta este año que todas las condiciones se dieron. “Quise hacer un homenaje a toda la gente que hay detrás de la producción del tomate, y en especial a mi nona, que es quien me enseñó a hacer esta receta de chico”, comentó con orgullo.

Él, junto a los 9 competidores, fueron parte del concurso este año. No conocía a ninguno de ellos, pero sí reconoce que sintió algo de nervios al ver que gran parte de los aspirantes al premio mayor eran del departamento. “El pocitano al ser de la tierra del tomate más que seguro que hace un buen tomaticán”, destacó.

La primera ronda consistió en la preparación del tradicional platillo en vivo con ingredientes frescos. Emanuel confiesa que si bien le “agregó algunas cositas” procuró seguir al pie de la letra la receta de su antepasado, ya que recordaba que era tan sabrosa que rara vez sobraba.

Analia Tello, Renzo Rodríguez, Gustavo Bersecio, Sol Rojas y el embajador del tomaticán 2025, Iván Arnhold, fueron los responsables de probar cada una de las propuestas. Fue tal el nivel de las preparaciones que costó definir a los finalistas, quedando cinco en el camino por el primer premio, entre ellos Emanuel.

image El plato con el que Emanuel Alé homenajeó a su Nona

La ronda final representó un gran desafío para el joven. Sucede que además de cocinar en un periodo de 40 minutos se encontró ante el reto de tener que cambiar la receta en la marcha. Al respecto comenta: “En el segundo plato me fui a lo fresco, donde tuve un pequeño percance a solucionar en el momento. Iba a presentar un carpaccio de tomate con una burrata, una receta típica italiana. Iba a hacer eso, pero tenía que cocinar, asique cambie la receta en ese momento. En 30 minutos hice un gratín de tomate en un disco con queso de cabra y otros quesos, más aceite de oliva, albaca y pasta de aceitunas, que eran los ingredientes fuertes. La burrata tiene todo un trabajo, porque es un queso diferente que poco se lo trabaja y es difícil de conseguir. Eso fue lo que gustó al jurado y algo fuera de lo común en ese caso”.

image Así fue la presentación del segundo plato que preparó Emanuel Alé

Luego de una ardua deliberación donde los sabores jugaron un rol crucial, Emanuel fue elegido ganador del Concurso de la Fiesta del Tomaticán, llevándose el premio mayor de $800.000 que entregó la Municipalidad de Pocito.

Horas después de aquel logro, el joven aun comparte con orgullo sus sensaciones y proyecciones. Como un amante de su tierra natal, destaca la importancia de poder trabajar con los productos que la tierra brinda, haciendo la diferencia con alimentos frescos, de calidad y que tienen un sabor que los identifica de los alimentos industrializados. Incluso su fanatismo por la gastronomía regional lo trasladó a su trabajo, modificando la carta de una estación de servicio muy popular que se encuentra frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

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“Siento el compromiso personal de que crezca la gastronomía, que sea fuerte, porque tenemos muchos productos a nuestro alcance. Hablamos de tomate, pistacho, hortalizas. Tenemos todo a disposición. Entiendo que estos eventos son una buena forma de visibilizar los productos locales y más que orgulloso de poder ser parte”, finalizó el campeón del tomaticán 2026, Emanuel Alé.