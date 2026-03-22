    • 22 de marzo de 2026 - 11:30

    Emiten alerta por fuerte viento Zonda en San Juan

    Esperan la presencia de ráfagas del oeste para este domingo en la tarde. Mirá el detalle.

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta.&nbsp;

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil informó que durante la tarde de este domingo 22 de marzo se prevé la ocurrencia de viento Zonda en distintos sectores cordilleranos de San Juan.

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    Según el organismo, rige alerta amarilla, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Asimismo, advirtieron que este tipo de viento puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad extremadamente bajas.

    Recomendaciones ante el viento Zonda

    Desde Protección Civil instaron a la población a tomar precauciones para evitar inconvenientes:

    • Prestar atención al entorno, especialmente ante la posible caída de cables, ramas u objetos sueltos.
    • Asegurar puertas y ventanas.
    • Circular con precaución, manteniendo distancia entre vehículos, velocidad moderada y luces bajas encendidas.
    • Evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables como carteles o toldos.
    • Contar con linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

    Alto riesgo de incendios

    El organismo también alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales debido a las condiciones secas que genera el Zonda.

    En este sentido, recomendaron:

    • No arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación.
    • Evitar tirar basura en campos, especialmente materiales inflamables.
    • No encender fogatas ni realizar quemas en áreas rurales o agrícolas.

    Además, recordaron que los incendios se intensifican con este fenómeno debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente, lo que dificulta su control.

    Para quienes viven en zonas rurales, se aconseja mantener despejados los alrededores de las viviendas, con franjas de al menos cinco metros sin vegetación, y contar con un plan de contingencia ante emergencias.

    Finalmente, recalcaron que quemar hojas o basura está prohibido por ley y que cualquier foco ígneo debe ser reportado de inmediato.

    Números de emergencia

    Ante cualquier situación, se encuentran habilitadas las siguientes líneas:

    • 911
    • 103 (Protección Civil)
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