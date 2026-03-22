Emiten alerta por fuerte viento Zonda en San Juan

La Dirección de Protección Civil informó que durante la tarde de este domingo 22 de marzo se prevé la ocurrencia de viento Zonda en distintos sectores cordilleranos de San Juan .

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Clima de locos en San Juan: emiten alerta por viento Zonda, después viento sur y ¿tormentas por la noche?

El fenómeno afectará principalmente zonas de precordillera en los departamentos Calingasta , Pocito , Rivadavia , Sarmiento , Ullum y Zonda .

Según el organismo, rige alerta amarilla , con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h . Asimismo, advirtieron que este tipo de viento puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad extremadamente bajas.

Desde Protección Civil instaron a la población a tomar precauciones para evitar inconvenientes:

El organismo también alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales debido a las condiciones secas que genera el Zonda.

En este sentido, recomendaron:

No arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación.

Evitar tirar basura en campos, especialmente materiales inflamables.

No encender fogatas ni realizar quemas en áreas rurales o agrícolas.

Además, recordaron que los incendios se intensifican con este fenómeno debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente, lo que dificulta su control.

Para quienes viven en zonas rurales, se aconseja mantener despejados los alrededores de las viviendas, con franjas de al menos cinco metros sin vegetación, y contar con un plan de contingencia ante emergencias.

Finalmente, recalcaron que quemar hojas o basura está prohibido por ley y que cualquier foco ígneo debe ser reportado de inmediato.

Números de emergencia

Ante cualquier situación, se encuentran habilitadas las siguientes líneas: