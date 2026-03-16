En Calingasta arrancaron con los operativos de fumigación por los barrios para eliminar a las garrapatas

Bajo el lema ‘Mascotas cuidadas , Calingasta feliz’, la Municipalidad de Calingasta intensificó las acciones para combatir las garrapatas en el departamento. Al tratamiento antiparasitario y la colocación gratuita de pipetas a los perros, ahora se comenzó con la fumigación contra esta especie por los barrios y con charlas de cómo prevenir su proliferación.

Antes el crecimiento de la población de garrapatas y de varios casos de perros víctimas de la enfermedad que provocan estos arácnidos, el municipio puso en marcha los operativos barriales de fumigación. ‘Cada verano vemos más cantidad de garrapatas y pulgas en algunos sectores. Por eso decidimos intensificar las acciones para combatirlas’, dijo Pablo Díaz, director de Agricultura y Ganadería, del municipio de Calingasta.

El funcionario también agregó que esta es la época ideal para combatir a este arácnido para evitar que supere el invierno. ‘Hay que evitar que las garrapatas hagan el pasaje invernal y lleguen a la primavera con una mayor reproducción. Hay que eliminarlas antes de que llegue el invierno’, sostuvo Díaz.

En Calingasta, además de la fumigación contra las garrapatas, también aplican gratis las pipetas a los perros.

Pablo Díaz dijo que los operativos se realizan en los barrios donde se detecta una importante población de garrapatas. Y que la primera intervención consistes en darles a las mascotas el tratamiento antiparasitario y aplicarles la pipeta contra las garrapatas. Luego viene e l operativo de fumigación.

Estos operativos se realizan con sustancias inocuas para la salud y en los sectores del barrio y de las viviendas con mayor infestación de garrapatas. Esto se hace con una preparación previa que incluye desde una charla sobre esta especia hasta recomendaciones a tener cuenta durante y después de la fumigación.

‘Antes de realizar algún operativo, contactamos a un referente del barrio para informarle de las intervenciones con el objetivo de que comparte esta información con el resto de los vecinos. Y para coordinar una charla con ellos donde les informamos sobre el ciclo de vida de las garrapatas, los peligros que representan y cómo evitar su proliferación’, dijo el funcionario.

El próximo operativo de fumigación contra las garrapatas y de tratamiento antiparasitario interno y externo para las mascotas se realizará este miércoles 18 de marzo, en el Barrio Cerro Colorado. Luego continuará en el Barrio Pellegrini.

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Más cuidado para mascotas en Calingasta

El director de Agricultura y Ganadería de Calingasta dijo que paralelamente a los operativos barriales de fumigación contra las garrapatas, el municipio continúa con la castración de perros y gatos. Estas intervenciones se realizan por localidad y con la finalidad principal de reducir la población de perros callejeros que han generado algunos problemas como el ataque al ganado, especialmente a las ovejas.