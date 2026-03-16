    • 16 de marzo de 2026 - 10:18

    En Calingasta arrancaron con los operativos de fumigación por los barrios para eliminar a las garrapatas

    La Municipalidad de Calingasta también comenzó con la aplicación gratuita de pipetas a los perros para combatir a estos arácnidos.

    En Calingasta comenzaron los operativos barriales de fumigación para eliminar las garrapatas.

    En Calingasta comenzaron los operativos barriales de fumigación para eliminar las garrapatas.

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    Por Fabiana Juarez

    Bajo el lema ‘Mascotas cuidadas, Calingasta feliz’, la Municipalidad de Calingasta intensificó las acciones para combatir las garrapatas en el departamento. Al tratamiento antiparasitario y la colocación gratuita de pipetas a los perros, ahora se comenzó con la fumigación contra esta especie por los barrios y con charlas de cómo prevenir su proliferación.

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    Antes el crecimiento de la población de garrapatas y de varios casos de perros víctimas de la enfermedad que provocan estos arácnidos, el municipio puso en marcha los operativos barriales de fumigación. ‘Cada verano vemos más cantidad de garrapatas y pulgas en algunos sectores. Por eso decidimos intensificar las acciones para combatirlas’, dijo Pablo Díaz, director de Agricultura y Ganadería, del municipio de Calingasta.

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    En Calingasta, además de la fumigación contra las garrapatas, también aplican gratis las pipetas a los perros.

    En Calingasta, además de la fumigación contra las garrapatas, también aplican gratis las pipetas a los perros.

    El funcionario también agregó que esta es la época ideal para combatir a este arácnido para evitar que supere el invierno. ‘Hay que evitar que las garrapatas hagan el pasaje invernal y lleguen a la primavera con una mayor reproducción. Hay que eliminarlas antes de que llegue el invierno’, sostuvo Díaz.

    Logística de los operativos en Calingasta

    Pablo Díaz dijo que los operativos se realizan en los barrios donde se detecta una importante población de garrapatas. Y que la primera intervención consistes en darles a las mascotas el tratamiento antiparasitario y aplicarles la pipeta contra las garrapatas. Luego viene el operativo de fumigación.

    Estos operativos se realizan con sustancias inocuas para la salud y en los sectores del barrio y de las viviendas con mayor infestación de garrapatas. Esto se hace con una preparación previa que incluye desde una charla sobre esta especia hasta recomendaciones a tener cuenta durante y después de la fumigación.

    ‘Antes de realizar algún operativo, contactamos a un referente del barrio para informarle de las intervenciones con el objetivo de que comparte esta información con el resto de los vecinos. Y para coordinar una charla con ellos donde les informamos sobre el ciclo de vida de las garrapatas, los peligros que representan y cómo evitar su proliferación’, dijo el funcionario.

    El próximo operativo de fumigación contra las garrapatas y de tratamiento antiparasitario interno y externo para las mascotas se realizará este miércoles 18 de marzo, en el Barrio Cerro Colorado. Luego continuará en el Barrio Pellegrini.

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    Más cuidado para mascotas en Calingasta

    El director de Agricultura y Ganadería de Calingasta dijo que paralelamente a los operativos barriales de fumigación contra las garrapatas, el municipio continúa con la castración de perros y gatos. Estas intervenciones se realizan por localidad y con la finalidad principal de reducir la población de perros callejeros que han generado algunos problemas como el ataque al ganado, especialmente a las ovejas.

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