En el mes de la voz el Hospital Rawson hará controles gratuitos: las patologías más frecuentes detectadas

El 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz y en ese contexto, durante todo el mes se realizan distintas acciones desde las órbitas de salud tanto públicas como privadas para concientizar sobre la importancia del cuidado y los controles. Es por ello que desde el Servicio de Fonoaudiología del Hospital Rawson se estará llevando a cabo una campaña con jornadas de control y concientización.

"Consultorio de Memoria y Salud Cerebral", el espacio coordinado por un neurólogo sanjuanino para anticiparse al diagnóstico

“Venimos con las campañas y la verdad es que hemos notado que se acercan muchas personas, más que nada profesionales de la voz. Por suerte vemos que cada vez hay mejores voces, en comparación de los primeros años donde detectábamos mucha disfonía, incluso algunas de larga data” , comentó la licenciada María Noel Basualdo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Dentro de las problemáticas más frecuentes detectadas tanto en el marco de la campaña como en los controles que se realizan periódicamente en el Servicio del nosocomio, la profesional destacó disfonías como uno de los principales problemas. “Muchos casos de disfonía funcional, como nódulos, los vemos con mayor frecuencia en docentes”, detalló.

Problemas en las cuerdas vocales de fumadores también son frecuentes a la hora de los controles. La licenciada destacó que se observan daños que afortunadamente pueden tratarse y revertirse.

Disfonía por mal uso y abuso vocal se suman a las patologías con mayor presencia en los sanjuaninos que se acercan a consultar.

Mayor conciencia sobre la voz, el cambio de conducta de los sanjuaninos celebrado en el Servicio de Fonoaudiología

Basualdo indicó que, con el paso de las campañas, van detectando un mayor incremento de sanjuaninos que se acercan para realizarse los controles, lo que refleja una mayor conciencia social sobre el uso y cuidado de la voz. Incluso la profesional precisó que este año recibieron en la previa de la campaña a pacientes que aprovechan la fecha para realizarse el control anual.

“Notamos una mayor presencia de cantantes, docentes, profesores de música y personas que usan su voz como instrumento de trabajo, como locutores. Hay pacientes que cada año cerca del día mundial repiten el control, actitud que celebramos”, indicó la licenciada.

El dato sobre la campaña por el Día Mundial de la Voz

Es importante destacar que no es necesario sacar turno previo para ser atendidos, por lo que los sanjuaninos pueden acercarse los días 14, 15, 21 y 22 de abril, de 8 a 11:30 horas, por el Servicio de Fonoaudiología ubicado en el Hospital Rawson (edificio de calle Gral. Paz pasando Av. Rawson. Planta Baja, ala sur).

El control consiste en una evaluación integral que incluye fibroscopía laríngea y análisis perceptual y funcional. “De esta manera podemos analizar la calidad de la voz del paciente”, finalizó la profesional.