En San Juan la venta de motos creció un 50% interanual y la provincia es la cuarta con más patentamientos del país

El mercado de las motos en San Juan atraviesa un momento de notable crecimiento que la posiciona con fuerza a nivel nacional. De acuerdo con los últimos datos sectoriales, la provincia no sólo viene registrando incrementos que duplican la media del país, sino que se ha consolidado como la cuarta jurisdicción de la Argentina con mayor volumen de unidades vendidas.

Fernando Lucero, delegado de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para la sección motos en la región de Cuyo , fue el encargado de confirmar este excelente presente del sector. El representante empresarial detalló que las cifras reflejan una tendencia sólida y un dinamismo comercial que supera ampliamente lo que se observa en otras provincias argentinas.

Las facilidades de compra es uno de los factores por los que aumentó la venta de motos en San Juan.

Al analizar las estadísticas correspondientes al mes de mayo, el salto es contundente. Durante ese período se patentaron exactamente 1.306 motos en suelo sanjuanino. La magnitud del fenómeno queda en evidencia al trazar la comparación interanual respecto a mayo del año 2025: mientras que el promedio de crecimiento de patentamientos a nivel nacional se ubicó en un ya positivo 25%, en San Juan esa cifra trepó de manera espectacular hasta alcanzar el 50%. Gracias a este desempeño mensual, San Juan se ubicó en el 5º lugar del ranking de las provincias que más crecieron en la comparación de mayo a mayo.

Sin embargo, cuando se amplía la perspectiva y se observa el rendimiento del sector a lo largo de los primeros cinco meses, el balance es todavía más impactante. En el acumulado que va desde enero hasta mayo, en comparación con el mismo lapso del año pasado, el incremento de ventas a nivel país promedió un 43% . En San Juan, en cambio, la s uba llegó al 77,8%. Este despegue absoluto posiciona a la provincia en el cuarto puesto del podio nacional de crecimiento acumulado en lo que va del año, registrando un total de 7.210 unidades patentadas en estos primeros cinco meses.

Los factores del crecimiento de la venta de motos

Detrás de este boom de ventas y de la marea de motos que se ve cotidianamente en las calles de la provincia existen factores económicos, climáticos y de índole sociolaboral bien definidos.

Uno de los principales impulsores del fenómeno tiene que ver con un cambio profundo en el perfil del usuario, una transformación que comenzó a moldearse tras la pandemia. ‘Hoy en día, una gran parte de los compradores ya no ve a la moto simplemente como un medio de transporte convencional para pasear o trasladarse de un punto a otro de manera recreativa, sino fundamentalmente como una herramienta de trabajo esencial. El vertiginoso auge de los servicios de mensajería y delivery en los centros urbanos ha disparado la necesidad de contar con rodados ágiles y económicos’, dijo Lucero.

El empresario también agregó que, por esta razón, los modelos más comercializados y patentados en las concesionarias locales pertenecen al segmento de baja cilindrada, concentrándose la demanda principalmente en unidades de 110 y 150 centímetros cúbicos.

Por otra parte, la moto se mantiene firme como el vehículo más económico y eficiente para ir a trabajar a diario. En épocas de bolsillos ajustados y crisis económica generalizada, donde las tarifas del boleto de colectivo sufren constantes actualizaciones y los precios de los combustibles no dan tregua, la motocicleta se transforma en una alternativa imbatible para cuidar el presupuesto familiar. A esto se le suma la fisonomía particular de San Juan: es una provincia donde las distancias urbanas son totalmente viables para este tipo de rodados y que cuenta con un clima predominantemente seco que facilita y favorece el uso de las dos ruedas durante casi todos los meses del año.

Estabilidad de valores y financiación para una mayor venta

Finalmente, el factor decisivo que terminó de convalidar el auge de ventas se encuentra en las vidrieras de las concesionarias y en la estabilidad de los valores de mercado. ‘A diferencia de lo que ocurre con otros bienes de la economía, los precios de las motocicletas prácticamente no han sufrido variaciones bruscas en los últimos doce meses. De hecho, el aumento acumulado en el último año se ubicó entre un 10% y un 12% promedio, una cifra que varía levemente según cada modelo y marca específica’, dijo Lucero.

Esta quietud en el valor de las unidades, combinada con paritarias salariales que progresivamente han ido recomponiendo y acomodando los ingresos de los trabajadores en los últimos meses, generó una ventana de oportunidad ideal. Al volverse las motos un bien mucho más accesible en términos de poder adquisitivo, miles de sanjuaninos no dudaron en concretar la compra, consolidando una realidad comercial expansiva que promete seguir marcando récords en la región.