    • 18 de marzo de 2026 - 19:32

    En San Juan realizarán la IV Jornada de la Mujer, con un costado solidario

    Es la Jornada de la Mujer que realiza cada año el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la provincia de San Juan.

    Nuevamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan realizará la Jornada de la Mujer.

    Nuevamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan realizará la Jornada de la Mujer.

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    Por Fabiana Juarez

    El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), a través de su Comisión de Mujeres, realizará la 4ª edición de la Jornada de la Mujer que, como cada año, contará con un fuerte componente solidario: parte de lo recaudado con las entradas será donado a Conin, una institución sin fines de lucro.

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    Bajo el lema ‘Liderazgo, futuro y solidaridad’, se realizará la edición 2026 de Jornada de la Mujer. Será este jueves 19 de marzo, desde las 17, en la sede de CPCESJ, ubicada en Calle Suipacha 377 Sur, departamento Capital. Y el objetivo de este año será potenciar las herramientas y fomentar la igualdad de oportunidades, abordando el rol de la mujer como líder y emprendedora.

    En la IV Jornada de la Mujer, recibimos a Verónica Baracat, oficial a cargo de ONU Mujeres en Argentina.

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    La IV Jornada de la Mujer que realizar&aacute; el Consejo Profesional de Ciencias Econ&oacute;micas en San Juan, incluir&aacute; una feria de emprendedoras.

    La IV Jornada de la Mujer que realizará el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en San Juan, incluirá una feria de emprendedoras.

    Espacios complementarios de la Jornada de la Mujer en San Juan

    Además de las disertaciones, el evento contará con una Feria de Emprendedoras locales, pensada para visibilizar y poner en valor la producción y la artesanía regional.

    Como cierre, a partir de las 19, los asistentes podrán disfrutar del tradicional Sunset, un espacio de networking e intercambio que invita a compartir experiencias y fortalecer la comunidad.

    Entradas para el encuentro en San Juan

    Las entradas para el público en general se encuentran a la venta en forma virtual, a través de una plataforma. Los matriculados del CPCESJ podrán adquirirlas a través del sistema de autogestión.

    Para más información ingresar a las redes sociales del Concejo o comunicarse con Andrea Pérez, miembro de la Comisión de Mujeres y gerente del CPCESJ, al 2645033203.

    El programa de la jornada

    La conducción estará a cargo de la licenciada Guadalupe Díaz, y el cronograma incluye disertaciones de alto impacto.

    A las 17. Finanzas: ‘Cuentas claras’, a cargo de Banco Macro.

    A las 17,20. Imagen profesional: ‘Tu imagen también emprende’, cápsula de Adri Navarta.

    A las 17,40. ONU Mujeres: ‘¿La igualdad de género es buen negocio?’, a cargo de Verónica Baracat.

    A las 18. Conferencia central: ‘Reprograma tu mente para el futuro del trabajo, código abierto’, a cargo de Carmen Luz Morales, neurocoach

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