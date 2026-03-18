En San Juan realizarán la IV Jornada de la Mujer, con un costado solidario

E l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), a través de su Comisión de Mujeres, realizará la 4ª edición de la Jornada de la Mujer que, como cada año, contará con un fuerte componente solidario : parte de lo recaudado con las entradas será donado a Conin , una institución sin fines de lucro.

El dólar blue sigue por encima del oficial: la cotización en San Juan

Edith Flores, la profe de geografía de herencia minera que representará a San Juan en el certamen "Mujer Empresaria" de CAME

Bajo el lema ‘Liderazgo, futuro y solidaridad’, se realizará la edición 2026 de Jornada de la Mujer. Será este jueves 19 de marzo, desde las 17, en la sede de CPCESJ, ubicada en Calle Suipacha 377 Sur, departamento Capital. Y el objetivo de este año será potenciar las herramientas y fomentar la igualdad de oportunidades, abordando el rol de la mujer como líder y emprendedora.

En la IV Jornada de la Mujer, recibimos a Verónica Baracat, oficial a cargo de ONU Mujeres en Argentina.

Además de las disertaciones, el evento contará con una Feria de Emprendedoras locales, pensada para visibilizar y poner en valor la producción y la artesanía regional.

La IV Jornada de la Mujer que realizará el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en San Juan, incluirá una feria de emprendedoras.

Como cierre, a partir de las 19, los asistentes podrán disfrutar del tradicional Sunset, un espacio de networking e intercambio que invita a compartir experiencias y fortalecer la comunidad.

Entradas para el encuentro en San Juan

Las entradas para el público en general se encuentran a la venta en forma virtual, a través de una plataforma. Los matriculados del CPCESJ podrán adquirirlas a través del sistema de autogestión.

Para más información ingresar a las redes sociales del Concejo o comunicarse con Andrea Pérez, miembro de la Comisión de Mujeres y gerente del CPCESJ, al 2645033203.

El programa de la jornada

La conducción estará a cargo de la licenciada Guadalupe Díaz, y el cronograma incluye disertaciones de alto impacto.

A las 17. Finanzas: ‘Cuentas claras’, a cargo de Banco Macro.

A las 17,20. Imagen profesional: ‘Tu imagen también emprende’, cápsula de Adri Navarta.

A las 17,40. ONU Mujeres: ‘¿La igualdad de género es buen negocio?’, a cargo de Verónica Baracat.

A las 18. Conferencia central: ‘Reprograma tu mente para el futuro del trabajo, código abierto’, a cargo de Carmen Luz Morales, neurocoach