Escuela Industrial comprometida con  la inclusión: alumnos fabricaron regatones para bastones de no videntes

La Escuela Industrial presentó este trabajo en una jornada de concientización que se realizó al conmemorar el Día del Bastón Verde.

Alumnos de la Escuela Industrial concretarón un proyecto inclusivo y la institución fue reconocida por su compromiso social.

Nuevamente la Escuela Industrial demostró su compromiso con la comunidad y la inclusión. Alumnos de esta institución fabricaron regatones, piezas de contacto y orientación ubicadas en el extremo de los bastones blancos y verdes para personas ciegas y con disminución visual. Presentaron este producto en la jornada de concientización que se realizó por el Día del Bastón Verde.

La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), participó activamente de la jornada de concientización sobre baja visión y accesibilidad urbana llevada a cabo en la Plaza Aberastain, organizada por el municipio de Capital junto a la Asociación Civil Baja Visión San Juan, la Asociación Sanjuanina para Ciegos y la Escuela Braille. El encuentro conmemoró el Día del Bastón Verde a través de actividades interactivas y vivenciales abiertas a la comunidad, orientadas a visibilizar los desafíos y las barreras cotidianas que transitan las personas con baja visión al desplazarse por el espacio público.

El trabajo en los talleres de la Escuela Industrial Durante el encuentro, la Escuela Industrial presentó públicamente los avances y la transferencia comunitaria del Proyecto F.O.R.M.A. (Fundición y Optimización de Regatones mediante Modelado Asistido), una iniciativa, dirigida por el profesor Marcelo Olmos y codirigida por el profesror José Saball, y que cuenta con el valioso aval de la Comisión de Discapacidad de la UNSJ. El proyecto surgió como respuesta directa a una necesidad sentida y expresada por la propia comunidad de personas con problemas de visión: el rápido desgaste y la falta de repuestos individuales accesibles en el mercado para los regatones, las piezas clave de contacto y orientación ubicadas en el extremo de los bastones blancos y verdes.

Para dar solución a esta problemática, los estudiantes aplicaron de forma integrada sus conocimientos técnicos en los talleres y laboratorios de la institución a través de un proceso integral que abarcó:

Modelado digital paramétrico (CAD): diseñado y adaptado a requerimientos funcionales y ergonómicos específicos.

diseñado y adaptado a requerimientos funcionales y ergonómicos específicos. Matricería y fabricación aditiva: utilización de tecnología de impresión 3D para el desarrollo de moldes y prototipos.

utilización de tecnología de impresión 3D para el desarrollo de moldes y prototipos. Moldeo tradicional y fundición metalúrgica en aluminio: trabajo realizado directamente en los talleres escolares para obtener piezas duraderas, seguras, de alta calidad y de producción 100% local. Innovación con impacto social Como muestra de gratitud por el trabajo realizado, la Asociación Civil Baja Visión San Juan hizo entrega de una placa de reconocimiento institucional a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la cual fue recibida por la Directora a cargo de la institución, la profesora Noelia Santandreu. La distinción puso de relieve el constante apoyo, el compromiso social y la labor técnica brindada por la escuela en favor de la autonomía personal y la inclusión ciudadana.