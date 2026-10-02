San Juan reúne a especialistas en sostenibilidad, ética y compliance para debatir el futuro de las empresas

San Juan es sede durante dos jornadas que iniciaron este viernes de un encuentro que pone en el centro del debate el papel de los profesionales en la transformación de las empresas y de la matriz productiva. Con más de 40 disertantes y una agenda que combina experiencias, herramientas de gestión y análisis de estándares internacionales, comenzaron las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad, que en esta edición se desarrollan junto con las primeras Jornadas Nacionales de Ética y Compliance. La actividad es organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO.

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Bajo el lema “Liderar con valor”, las jornadas nacionales buscan generar un espacio de intercambio sobre sostenibilidad, integridad, gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), financiamiento y desarrollo productivo local.

Durante la apertura, Lucila Avelín, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, destacó la decisión de reunir ambas jornadas en una misma propuesta. “La sostenibilidad sin integridad pierde credibilidad, pero la integridad sin esa mirada de largo plazo también pierde valor” , expresó, al explicar el sentido de articular los dos ejes. También remarcó que San Juan atraviesa una transformación profunda, tanto en su matriz productiva como en el plano social, y señaló que ese proceso plantea el desafío de que el crecimiento económico esté acompañado por transparencia y desarrollo para la provincia y su comunidad.

En ese contexto, Avelín subrayó la responsabilidad de los profesionales en Ciencias Económicas, quienes intervienen en la medición de resultados, la elaboración de reportes y las auditorías, además de aportar información confiable para la toma de decisiones.

La agenda contempla cinco ejes principales: las tendencias en gestión ambiental, social y de gobernanza; los desafíos profesionales; las herramientas para la gestión de sostenibilidad y compliance; las finanzas sostenibles; y el desarrollo productivo y local, con San Juan como uno de los casos de análisis.

Las actividades comenzaron con la exposición del licenciado Federico Zarate, director ejecutivo de IARSE, quien profundizó sobre la evolución global de los criterios ASG y el papel de los profesionales en la transformación organizacional.

Luego, Laura Acifonte, coordinadora técnica de la Comisión de Sostenibilidad de FACPCE, y Elsa Beatriz García Borges, de Alianza ARL y presidenta del Consejo de Emisión de CINIF de México, abordaron las regulaciones y los estándares internacionales, con especial atención a RT 60 y Alianza ARL.

El programa también incluye un panel de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la participación de representantes de Neuquén, Salta y La Rioja, para compartir perspectivas y experiencias regionales.

Dentro de lo que establece el programa de las jornadas, se abordarán tendencias ASG, herramientas de gestión sostenible y las finanzas sostenibles, la relación entre sustentabilidad y tecnología, financiamiento para proyectos de impacto, entre otros temas.

El rol de los profesionales ante las nuevas exigencias

Uno de los puntos destacados de la apertura fue la necesidad de comprender la sostenibilidad y el compliance como cuestiones que ya forman parte de las exigencias concretas para las empresas, y no solamente como objetivos a futuro.

En ese sentido, desde la organización señalaron que las prácticas vinculadas con la gestión sostenible, la transparencia y el cumplimiento normativo comienzan a tener incidencia en procesos como los pliegos de licitación, por lo que resulta necesario que los profesionales y las organizaciones se preparen para responder a esos requerimientos.

El encuentro apunta así a contrastar realidades, compartir experiencias y acercar herramientas que permitan acompañar los cambios que atraviesan las organizaciones, especialmente en San Juan, donde la actividad minera y otros sectores productivos plantean nuevos desafíos.

Además, las jornadas fueron declaradas de interés social y educativo por la Cámara de Diputados de San Juan, mediante el expediente 2144 de este año. También se destacó una declaración de interés profesional remitida desde La Rioja.

Con este marco, las dos jornadas conjuntas buscan consolidar un espacio de formación e intercambio para que los profesionales puedan acompañar las transformaciones productivas con criterios de responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo. El desafío, de acuerdo con el espíritu del encuentro, es que la sostenibilidad y la ética no queden solamente en los informes y las declaraciones, sino que se traduzcan en decisiones concretas dentro de las organizaciones.

La continuidad de las actividades se darán durante el resto del día en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; mientras que este sábado se estarán trasladando al Centro Ambiental Anchipurac.