Villa Krause: arranca la Fiesta Chica de la Virgen de Andacollo con especial participación de los estudiantes

Este viernes 2 de octubre arranca la Novena en honor a la Virgen de Andacollo en la parroquia de Villa Krause, en Rawson.

Bajo el lema ‘Con María crecemos juntos en el amor a Cristo’ este viernes 2 de octubre arranca la Fiesta Chica en honor a la Virgen de Andacollo, en Villa Krause, y con una participación destacada de los estudiantes del departamento. Así lo adelantó el padre Jorge Luis Carrascosa quien invitó a toda la comunidad a participar de esta celebración.

A la Virgen de Andacollo se le rinde honor con dos fiestas en el año. En octubre se realiza la Fiesta Chica para conmemorar el día de esta advocación que el 7 de este mes. Mientras que en diciembre se realizan sus Fiestas Patronales para recordar el día en que su imagen recibió la Coronación Pontificia, que ocurrió un 26 de ese mes. ‘Como para las Fiestas Patronales los alumnos de los tres colegios confesionales, dependiente de la Parroquia de Andacollo, están de vacaciones como los de toda la provincia, viven la fiesta chica de la Virgen como su propia fiesta. Es por eso que durante la Novena tienen una participación especial’, dijo el padre Carrascosa.

El sacerdote dijo que este año, durante la fiesta chica, los alumnos de 5º grado de los tres colegios confesionales realizarán la Primera Comunión, mientras que los estudiantes de 3º de las tres instituciones se consagrarán como ‘Danzantes de la Virgen de Andacollo', tras la preparación que recibieron de parte de los danzantes oficiales. ‘Invitamos a todos los colegios y escuelas de Rawson que participen de la Novena y de las diferentes actividades de la fiesta chica’, dijo Carrascosa.

La Novena de la Virgen de Andacollo en Villa Krause La Novena en honor a la Virgen de Andacollo en la parroquia de Villa Krause se realizará desde este viernes 2 de octubre hasta el sábado 10 de octubre con las siguientes actividades diarias:

A las 19,30: rezo del Santo Rosario.

rezo del Santo Rosario. A las 20: celebración de la misa. La culminación de la Fiesta Chica se realizará el domingo 11 de octubre con actividades que arrancaran desde la mañana.