Facultad de Ingeniería: el 27 de marzo vence el plazo para aplicar a las becas de jardín maternal

Están destinadas a estudiantes madres de cualquiera de las carreras que se dictan en la institución de la UNSJ. Te contamos los requisitos.

Las estudiantes de la Facultad de Ingeniería deberán llenar un formulario y luego tendrán una entrevista personal

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que el 27 de marzo vence el plazo para aplicar al Programa de Becas de Jardín Maternal. La iniciativa está dirigida a las alumnas de las trece carreras de la institución que tienen hijos a cargo y buscan garantizar la continuidad de sus estudios universitarios.

El beneficio consiste en una ayuda económica mensual destinada a cubrir la matrícula y la cuota de cuatro horas diarias en jardines maternales cercanos a la Facultad. El programa contempla a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años cumplidos después del 30 de junio.

Acompañamiento académico A diferencia de un subsidio convencional, esta beca integra un sistema de mentoría. Cada beneficiaria tendrá asignado un docente tutor encargado de orientar su trayectoria educativa y realizar un seguimiento personalizado durante el proceso formativo, facilitando la compatibilidad entre las responsabilidades familiares y las académicas.

Proceso de selección Las interesadas deben completar un formulario de inscripción con datos fehacientes. Una vez analizada la información, las postulantes serán citadas a una entrevista presencial para profundizar en su situación socioeconómica y rendimiento académico. Los datos recopilados servirán además como base para la planificación de futuras políticas de bienestar estudiantil en la unidad académica.