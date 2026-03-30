Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este lunes 30 de marzo

El detalle con la información de interés.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Avisos fúnebres correspondientes este lunes 30 de marzo de 2026 CULIAK JUAN Fecha de participación 30-03-2026. Sus restos serán inhumados el 31-03-2026 a las 9.00 en el Cementerio de Pocito. Lugar de duelo Sala velatoria San Juan (Mendoza 3631 sur - Rawson).

FLORES ELVA RITA Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán inhumados el 30-03-26, a las 15.00 horas, en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Sala Velatoria Lannuse & Annechini S.A Capital (Mitre y Rawson)

FRANCISCO JOSE MALDONADO HERNANDEZ Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán llevados el 30-03-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Sin velatorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MARIA ANGELICA PINTO Fecha de participacion 30-03-2026. Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán inhumados el 30-03-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.