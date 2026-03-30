    • 30 de marzo de 2026 - 09:07

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este lunes 30 de marzo

    El detalle con la información de interés.

    Participaciones fúnebres publicadas este lunes 30 de marzo.

    Participaciones fúnebres publicadas este lunes 30 de marzo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Avisos fúnebres correspondientes este lunes 30 de marzo de 2026

    CULIAK JUAN

    Fecha de participación 30-03-2026. Sus restos serán inhumados el 31-03-2026 a las 9.00 en el Cementerio de Pocito. Lugar de duelo Sala velatoria San Juan (Mendoza 3631 sur - Rawson).

    FLORES ELVA RITA

    Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán inhumados el 30-03-26, a las 15.00 horas, en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Sala Velatoria Lannuse & Annechini S.A Capital (Mitre y Rawson)

    FRANCISCO JOSE MALDONADO HERNANDEZ

    Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán llevados el 30-03-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Sin velatorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    MARIA ANGELICA PINTO

    Fecha de participacion 30-03-2026. Falleció el 29-03-2026. Sus restos serán inhumados el 30-03-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    OLIVA ANTONIO RAMÓN

    Falleció el 29-03-2026. Su esposa Margarita del Carmen Figueroa, su hijo Damian, su hija y sus nietos del corazón Roxana, Lautaro, Ornela, Carlos y Jesús participaron con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 30-03-26 al Crematorio Cerro del Oeste . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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