    • 14 de abril de 2026 - 10:18

    Fantasías Club convoca a Asamblea General Ordinaria

    La reunión se realizará el 30 de abril en la sede de Santa Lucía y se tratarán memoria, balance y renovación de autoridades.

    Fantasías Club.

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    Según se informó a través de un comunicado, la primera citación está prevista para las 20:00, mientras que la segunda será a las 21:00. La asamblea tendrá lugar en la sede deportiva de la institución, ubicada en la intersección de calles Córdoba y Colón, en el departamento Santa Lucía.

    Durante el encuentro se abordará el siguiente orden del día: la designación de dos asambleístas para firmar el acta, la consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2025, y la elección de nuevas autoridades en cumplimiento del mandato vigente.

    Desde la institución invitaron a todos los socios a participar de este espacio clave para la vida institucional del club.

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