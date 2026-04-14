Fantasías Club convoca a Asamblea General Ordinaria

La reunión se realizará el 30 de abril en la sede de Santa Lucía y se tratarán memoria, balance y renovación de autoridades.

La Comisión Directiva de Fantasías Club convocó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril.

Según se informó a través de un comunicado, la primera citación está prevista para las 20:00, mientras que la segunda será a las 21:00. La asamblea tendrá lugar en la sede deportiva de la institución, ubicada en la intersección de calles Córdoba y Colón, en el departamento Santa Lucía.

Durante el encuentro se abordará el siguiente orden del día: la designación de dos asambleístas para firmar el acta, la consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2025, y la elección de nuevas autoridades en cumplimiento del mandato vigente.