    • 30 de marzo de 2026 - 06:37

    Feria del Libro 2026: la palabra Cuyo será la estructura y fachada del stand de San Juan, San Luis y Mendoza

    La Feria del Libro 2026 se realizará del 23 de abril al 11 de mayo y nuevamente las provincias cuyanas compartirán un mismo espacio.

    El stand de San Juan, Mendoza y San Luis en la Feria de Libro 2026 tendrá un espacio destinado a conferencias.

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    stand feria del libro 2026
    El stand de las provincias cuayanas en la Feria del Libro 2026 estará en el pabelló Ocre de La Rural.

    El stand de las provincias cuayanas en la Feria del Libro 2026 estará en el pabelló Ocre de La Rural.

    La propuesta estructural y arquitectónica del stand ‘Cuyo Cultura’ para la nueva edición de la Feria del Libro se basa en una síntesis formal donde la palabra ‘CUYO’ trasciende el plano gráfico para transformarse en la estructura misma y fachada de este espacio. Así lo planteó la Dirección de Gestión de Infraestructura y Proyectos del Ministerio de Turismo, encargada de diseñar el proyecto de este espacio. Libana Guzmán, arquitecta al frente de esta Dirección, dijo que esta morfología de grandes dimensiones genera un diálogo de ‘llenos y vacíos’ que garantiza una permeabilidad visual absoluta.

    ‘El diseño invita al visitante a habitar la palabra y por extensión, la riqueza cultural de la región. Mediante el uso estratégico de arcos y pórticos, la estructura evoca los edificios institucionales y los claustros educativos, históricos baluartes del saber en las provincias cuyanas, pero reinterpretados bajo una estética moderna, ligera y de gran impacto visual’, dijo Guzmán.

    stand feria del libro 2026 b
    El stand 'Cuyo Cultura' ofrecerá espacio indipendiente para cada una de las provincias.

    El stand 'Cuyo Cultura' ofrecerá espacio indipendiente para cada una de las provincias.

    Espacio y funcionalidad del stand en la Feria del Libro 2026

    El stand ‘Cuyo Cultura’ se ubicará en el pabellón Ocre del Predio Feria La Rural, ocupando una superficie de 171 metros cuadrados. Y se organiza de forma lineal y abierta para optimizar el flujo de visitantes, estructurándose en tres núcleos operativos:

    • Módulos de exhibición provincial: espacios diferenciados para Mendoza, San Luis y San Juan, identificados mediante un código de color y logos por provincia. Cuenta con bibliotecas en altura y sistemas de guardado inferior integrados para una reposición eficiente de ejemplares.
    • Unidades de logística: cada sector provincial dispone de un depósito privado con cierre de seguridad y un área de caja/entrega independiente, asegurando una gestión comercial autónoma y ordenada.
    • Espacio común: ubicado estratégicamente al fondo del stand para atraer el flujo de público a través de toda la muestra literaria. Este sector está equipado con escenario, pantalla LED de alta definición y mobiliario para conferencias, firmas de ejemplares y actos oficiales.

    Estética y materialidad del stand en la Feria del Libro 2026

    Se ha seleccionado una base monocromática blanca que actúa como un lienzo neutro. Esta decisión estética permite que las portadas de los libros sean los verdaderos protagonistas cromáticos del espacio. De igual manera resalta los colores institucionales de cada provincia sin saturar la composición. Como elemento de cierre y jerarquía, se proyecta una estructura aérea de gran escala a modo de "lámpara escultural". De esta pieza se desprenden láminas colgantes de colores que responden a la identidad de cada provincia

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