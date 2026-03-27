    • 27 de marzo de 2026 - 11:33

    Fernando Flores Romero, nuevo director del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento

    El flamante funcionario recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

    Fernando Flores Romero, nuevo director del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento

    Fernando Flores Romero, nuevo director del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento

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    En la mañana de este viernes 27 de marzo, el doctor Fernando Flores Romero asumió formalmente como director del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, en un acto realizado en la sala de situación del Ministerio de Salud.

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    El flamante director recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, quien estuvo acompañado por los secretarios y la jefa de la Zona Sanitaria V, Patricia Mut. Durante el acto, el ministro destacó la trascendencia del momento y la gran responsabilidad que implica ocupar este cargo. “El eje central de nuestra labor es el paciente, no debemos olvidar que nuestro objetivo debe ser él siempre”, afirmó Dobladez.

    Flores Romero, especialista en pediatría, asistió acompañado por su familia y expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él. “No puedo dejar de reconocer el aliento que me brindaron las autoridades, el ministro y los secretarios, para esta nueva etapa en mi vida profesional. La dirección del hospital es una función muy demandante que nos exigirá horas y mucha atención para satisfacer a la población. Como dijo el ministro, nuestra meta es lograr que el paciente se sienta contenido y brindarle una buena atención”, sostuvo el nuevo director.

    El acto contó con la presencia, además, del secretario Técnico, Alejandro Navarta, el secretario de Planeamiento, Gaston Jofre, el secretario Administrativo, Gabriel Porra, la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez, además de familiares de Flores Romero.

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