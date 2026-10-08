    • 8 de octubre de 2026 - 16:34

    Fiesta Nacional del Sol 2026: más de 300 inscriptos en el sector gastronómico

    La convocatoria para el sector gastronómico cerró con 309 inscriptos. El 68% participa por primera vez en la Fiesta Nacional del Sol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Nacional del Sol (FNS) 2026 se perfila como un éxito rotundo incluso antes de abrir sus puertas. La convocatoria destinada al sector gastronómico cerró con un total de 309 personas inscriptas, marcando la cifra más alta de los últimos tres años y reflejando el gran interés de los emprendedores locales por formar parte del evento más convocante de San Juan.

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    Este número representa un crecimiento del 22% en comparación con 2025, cuando se registraron 253 postulantes, y un 18% más frente a los 262 inscriptos de 2024.

    Renovación y nuevos proyectos: el 68% participa por primera vez

    Uno de los datos más destacados de esta edición es el alto nivel de renovación entre los postulantes. Del total de inscriptos, 209 emprendedores (el 68%) participan por primera vez, al no haber formado parte de las convocatorias de 2024 ni de 2025.

    Por otro lado, el informe del sistema de convocatorias detalla la fidelidad de otros participantes:

    • 86 personas ya se habían inscripto en la edición 2025.
    • 58 personas habían participado en la convocatoria de 2024.
    • 44 personas demostraron su constancia al inscribirse durante los tres años analizados.

    Esta combinación evidencia, por un lado, la permanencia de proyectos consolidados que encuentran en la FNS un espacio estratégico para potenciar sus ventas y llegar a nuevos públicos; y por el otro, la incorporación de propuestas emergentes que buscan aprovechar la masiva exposición de la fiesta.

    Fechas clave de la Fiesta Nacional del Sol 2026

    La gran cita de los sanjuaninos se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre:

    19 de noviembre: Apertura oficial con el FNS Fórum.

    20 al 22 de noviembre: Propuesta central con la tradicional feria, el gran espectáculo en el Velódromo Vicente Chancay y los shows principales en el Estadio San Juan del Bicentenario.

    De esta manera, la FNS 2026 no solo reafirma su rol como la propuesta recreativa y cultural más importante de la provincia, sino que se consolida como un motor económico clave para el desarrollo y la visibilidad de los emprendedores y productores locales.

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