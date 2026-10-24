    • 24 de octubre de 2026 - 12:41

    [GALERIA DE FOTOS] Las mejores postales de la multitudinaria Maratón "Juntas contra el cáncer de mama"

    Repasá las postales más conmovedoras de una jornada donde la garúa y el frío no frenaron a las miles de personas que tiñeron de rosa las calles sanjuaninas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo y Daniel Arias

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    Desde los preparativos bien temprano con el mate en mano, pasando por la emotiva largada de las familias, hasta los abrazos apretados en la llegada, cada instante reflejó la fuerza de una comunidad unida por la prevención del cáncer de mama.

    Te invitamos a recorrer la galería con las imágenes más destacadas de esta inolvidable marea rosa que volvió a dar un mensaje de vida en San Juan en el ojo de Daniel Arias, fotógrafo de DIARIO DE CUYO.

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