[GALERIA DE FOTOS] Las mejores postales de la multitudinaria Maratón "Juntas contra el cáncer de mama"

Repasá las postales más conmovedoras de una jornada donde la garúa y el frío no frenaron a las miles de personas que tiñeron de rosa las calles sanjuaninas.

La Maratón 3K organizada por la Fundación Sanatorio Argentino dejó momentos inolvidables grabados en el corazón de la provincia. A pesar de la fresca y lluviosa mañana de este sábado, la marea rosa colmó el Estadio Aldo Cantoni y recorrió las principales calles de la Capital en una muestra de compromiso, salud y esperanza.

Desde los preparativos bien temprano con el mate en mano, pasando por la emotiva largada de las familias, hasta los abrazos apretados en la llegada, cada instante reflejó la fuerza de una comunidad unida por la prevención del cáncer de mama.