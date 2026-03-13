    • 13 de marzo de 2026 - 09:47

    Gobierno extendió el plazo de inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito: la nueva fecha

    Así se informó este viernes oficialmente. Para contar con el beneficio es necesario completar la inscripción en los link habilitados.

    El plazo para inscribirse para el Boleto Escolar y Docente gratuito se extendió hasta el 31 de marzo.

    El plazo para inscribirse para el Boleto Escolar y Docente gratuito se extendió hasta el 31 de marzo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno informa que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito, beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia. La nueva fecha límite para realizar el trámite será hasta el 31 de marzo.

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