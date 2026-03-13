Gobierno extendió el plazo de inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito: la nueva fecha

Así se informó este viernes oficialmente. Para contar con el beneficio es necesario completar la inscripción en los link habilitados.

El plazo para inscribirse para el Boleto Escolar y Docente gratuito se extendió hasta el 31 de marzo.

El Ministerio de Gobierno informa que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito, beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia. La nueva fecha límite para realizar el trámite será hasta el 31 de marzo.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gov.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.