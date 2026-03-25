Hallazgo histórico en la Plaza Gertrudis Funes: creen que los objetos eran del olvidado Hospital San Roque

A inicios de marzo una noticia sorprendió a más de un sanjuanino. Mientras un grupo de trabajadores se encontraban removiendo suelos en la Plaza Gertrudis Funes , donde avanza una esperada remodelación, se toparon con algunas cuestiones que no solo no pasaron desapercibidas, sino que derivó en la intervención de la Dirección de Patrimonio. Algunas piezas de vidrio, lozas y un enorme pozo sorprendieron a más de uno . A semanas del hallazgo , desde el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier explicaron cómo continúa la investigación sobre los objetos.

Los hallazgos se dieron sobre finales de febrero, pero trascendieron públicamente durante la primera semana de marzo, al poco tiempo de iniciadas las tareas en la plaza. Un grupo de obreros encontraron con un enorme pozo y algunas piezas de vidrio, entre ellas botellas prácticamente completas.

Inmediatamente se activó el protocolo. La Municipalidad de la Capital informó al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, derivando el requerimiento a la Secretaría de Cultura. De esta manera, la Dirección de Patrimonio se contactó con Claudia Mallea, directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier para que intervinieran en el rescate de las piezas y su posterior evaluación.

“Cuando intervenimos, profundizamos en el pozo que aparentemente había sido un pozo negro y luego trasformado en un basurero, en la esquina noroeste de la plaza, en la zona en la que se ubicó en el pasado el Hospital San Roque”, comentó Mallea en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Ya en la zona, los profesionales se dedicaron a realizar una observación detallada de sedimentos, profundizar en la estructura del pozo y reunir todos los materiales que pudieran ser analizados, sin importar el tamaño de la pieza. Sobre los objetos rescatados, Mallea detalló que se trata de una infinidad de fragmentos de vidrios, de loza y de baldosa.

Cómo sigue la investigación sobre los hallazgos en la Plaza Gertrudis Funes

Mientras los trabajos avanzan en la plaza, ya que solo se preserva por el momento la zona en la que aparecieron los restos, los mismos se encuentran actualmente en una etapa de investigación.

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Mallea explicó que actualmente se está procesando el material en laboratorio, con limpieza y acondicionamiento, para luego a partir de documentación poder determinar la funcionalidad de las piezas como también el año de origen y su uso. Esta labor lleva su tiempo, por lo que no descartan que sean varios los meses que pasen antes de tener una definición.

Restos del olvidado Hospital San Roque, la principal hipótesis

“Consideramos que son piezas de la época del hospital, pero eso lo determinará la investigación”, aseguró Mallea.

Haciendo historia, el Hospital San Roque fue conocido también como el primer hospital de mujeres de la provincia, que existió hacia mediados del siglo XIX. Fue fundado en 1865 en la una casa donada por Gertrudis Funes de Martínez, en la misma zona donde se encuentra actualmente la plaza que lleva su nombre. Un detalle no menor es que hasta la existencia del nosocomio, las mujeres sanjuaninas que enfermaban eran atendidas en sus domicilios, siendo el hospital un cambio radical en salud.

Tras el fallecimiento de Funes el hospital pasó a llamarse San Roque. En este hospital funcionaron las primeras especialidades médicas, se inició la cirugía mayor en San Juan, se usó por primera vez el cloroformo en las operaciones quirúrgicas, se realizaron los primeros estudios de sangre, se hicieron los primeros estudios de enfermedades venéreas y se instaló la primera maternidad que hubo en San Juan.

image Gentileza San Juan al Mundo

Después del terremoto del 1944 llegó crisis. El Hospital pasó a Marquesado al actual emplazamiento del Hospital Marcial Quiroga y la zona comenzó a recibir modificaciones urbanísticas, quedando del hospital el recuerdo y de la obra de Funes un espacio verde con su nombre.

Debido a las características del hallazgo, desde el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier solicitaron intervenir en otros sectores cercanos a donde se encontraron las piezas, sin influir en las obras. “Queremos ver si encontramos otro tipo de construcción o restos de materiales. Es importante para conocer el San Juan que hay un metro y medio abajo y que pocas posibilidades tenemos de conocer a veces”, reflexionó Claudia Mallea.