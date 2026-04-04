    • 4 de abril de 2026 - 13:51

    Ischigualasto: reducen los circuitos turísticos tras fuertes crecidas en el interior del parque

    Tras las intensas lluvias registradas anoche y en la madrugada estuvo cerrado durante la mañana. Las autoridades habilitaron sectores parciales desde el mediodía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Parque Provincial Ischigualasto se vio afectado tras las intensas lluvias registradas en la noche del viernes y la madrugada de hoy. Por la inundación de caminos y las crecidas en el interior del recorrido, se decidió el cierre preventivo de todo el predio esta mañana.

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    No obstante, pasado el mediodía se organizaron visitas a algunas estaciones menos afectadas, armando circuitos reducidos para dar respuesta a la cantidad de turistas que llegaron con intención de disfrutar del Valle de la Luna. Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO Juan Pablo Teja Godoy, coordinador del parque, quien agregó que continúan monitoreando el estado del trazado vial.

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    R&iacute;o Cortadera, en el interior el Parque Provincial Ischigualasto, present&oacute; una importante crecida este s&aacute;bado.&nbsp;

    Río Cortadera, en el interior el Parque Provincial Ischigualasto, presentó una importante crecida este sábado.

    Uno de los sectores más castigados fue el río Cortadera, previo al Museo William Sill, donde la crecida bajó violentamente esta mañana. También hubo anegamientos en estacionamientos y lugares cercanos al centro de interpretación de la UNSJ y las oficinas del parque.

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