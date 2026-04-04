Ischigualasto: reducen los circuitos turísticos tras fuertes crecidas en el interior del parque

Tras las intensas lluvias registradas anoche y en la madrugada estuvo cerrado durante la mañana. Las autoridades habilitaron sectores parciales desde el mediodía.

El Parque Provincial Ischigualasto se vio afectado tras las intensas lluvias registradas en la noche del viernes y la madrugada de hoy. Por la inundación de caminos y las crecidas en el interior del recorrido, se decidió el cierre preventivo de todo el predio esta mañana.

No obstante, pasado el mediodía se organizaron visitas a algunas estaciones menos afectadas, armando circuitos reducidos para dar respuesta a la cantidad de turistas que llegaron con intención de disfrutar del Valle de la Luna. Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO Juan Pablo Teja Godoy, coordinador del parque, quien agregó que continúan monitoreando el estado del trazado vial.