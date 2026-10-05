Jáchal: verificaron más de 100 vehículos y secuestraron rodados en una masiva jornada del RUPVAA

En el marco de las políticas de descentralización del Estado provincial, el Registro Único de Verificación y Autopartes acercó sus servicios al departamento norteño.

Con una excelente respuesta por parte de la comunidad, el Registro Único de Verificación y Autopartes (RUPVAA) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad llevó adelante un exitoso operativo territorial en el departamento Jáchal. La iniciativa se enmarca en la premisa del Gobierno de San Juan de acercar los servicios esenciales a cada rincón de la provincia, evitando traslados innecesarios hacia el Gran San Juan.

Durante la intensa jornada de atención, los vecinos del departamento norteño pudieron concretar gestiones fundamentales para la regularización de sus rodados. En total, el personal técnico verificó 65 automóviles y 52 motocicletas, brindando una solución rápida, cómoda y directa a los conductores jachalleros.

Resultados concretos en materia de prevención y seguridad Más allá de la agilización de trámites, el despliegue territorial arrojó resultados contundentes en el plano preventivo y de control vehicular. Como saldo de las fiscalizaciones llevadas a cabo en el operativo, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro preventivo de un automóvil y una moto, cuyas situaciones administrativas o legales presentaban irregularidades.

Desde la cartera de seguridad recordaron que el grabado de autopartes, estipulado por la Ley Provincial N.º 1707-C, constituye una herramienta fundamental en la lucha contra el delito automotor. Esta medida obligatoria no solo desalienta el robo de vehículos y la posterior comercialización ilegal de autopartes en el mercado negro, sino que fortalece de manera directa los mecanismos de identificación vehicular en todo el territorio sanjuanino.