"JurisprudSJ_bot", el proyecto de un abogado sanjuanino apuntando a la jurisprudencia combinando IA

“Una de las tareas más complicadas que tenemos los abogados es la búsqueda de jurisprudencia , es decir, el fallo que apoye la misma idea que le propones al juez”, dijo a DIARIO DE CUYO Nicolás de Miguel, el abogado sanjuanino que está detrás del desarrollo de “JurisprudSJ_bot” . Con un flujo actual de 100 usuarios diarios, la herramienta busca facilitar con información fehaciente el trabajo de los abogados litigantes.

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La idea comenzó a danzar en la cabeza del profesional durante la última Feria Judicial y el desarrollo se dio en febrero. De Miguel no es programador ni está vinculado al desarrollo de aplicaciones, pero sí tiene un especial interés por lo que la Inteligencia Artificial puede ofrecer, y fue gracias a ello que comenzó a desarrollar el bot .

El proyecto surge al detectar que el buscador del Poder Judicial de San Juan presenta algunas limitaciones. Al respecto lo describió como un “buscador complejo, donde hay que saber cómo buscar para que el sistema arroje resultados”. Ante esto, su propuesta expone un formato más sencillo y amigable con los usuarios, utilizando plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram.

Está basado en el buscador oficial de jurisprudencia provisto por la Corte de Justicia, por lo que la información que propone está basada en fallos reales y no inventados, riesgo que se puede correr con herramientas como ChatGPT, por ejemplo.

Por medio de un lenguaje natural se pueden encontrar fallos que se dieron en Cámara Laboral (Salas I y II), Cámara Civil (Salas I a IV), Cámara Penal (Salas I y II), Tribunal de Impugnación, Cámara de Paz. La base de datos actualmente tiene alrededor de 6.000 fallos cargados, número que se va incrementando ya que la apuesta del profesional es actualizarlo y nutrirlo de información a diario prácticamente.

Una vez indicada la búsqueda del fallo, el sistema devuelve hasta cinco sugerencias vinculadas a la búsqueda, ordenadas por relevancia, por una breve muestra del resumen. El bot consulta si se quiere acceder a algunas de las sugerencias de manera completa, y al tildar la opción se despliega un resumen completo del fallo elaborado con IA, la caratula y el texto del fallo, “voces” que son los ordenadores del sistema y al final el link que muestra la ubicación del fallo dentro de la página oficial del Poder Judicial.

“De esta manera se puede corroborar que el fallo existe. Con esto lo que se intenta es reducir el riesgo de invento a cero. Es una herramienta más para que el abogado utilice en el desarrollo de su labor”, explicó el profesional.

Es importante aclarar que el bot no es un reemplazo del buscador oficial del Poder Judicial sino más bien un complemento, una herramienta adicional a mano de los profesionales.

Cómo acceder al bot de jurisprudencias y sus ventajas y desventajas

Se puede acceder al buscador JurisprudSJ_bot por medio de Whatsapp y Telegram, al número +549264626-5760. El uso en WhatsApp consiste en escribir al contacto la palabra “inicio”. Luego pueden escribir “ayuda”, para conocer cómo funciona.

Por su parte en Telegram se debe usar el buscador para encontrar @JurisprudSJ_bot e inician la charla con un “/inicio”, el menú de ayuda es “/ayuda”.

Dentro de los pros que presenta el sistema se encuentra la posibilidad de poder realizar una búsqueda en lenguaje natural, sin voces predefinidas. Además, se puede acceder desde aplicaciones de mensajería que prácticamente todas las personas tienen en sus teléfonos, sin necesidad de abrir el navegador o tener que descargar alguna aplicación.

Los consultantes podrán acceder a fallos enriquecidos usando IA, con resumen y sumarios.

Por su parte, dentro de los contras con las que se pueden encontrar los usuarios De Miguel detalla que los resúmenes son generados por la IA, por lo que es recomendable verificar con el sitio oficial. Si bien es una herramienta de búsqueda y orientación, no debe ser considerada como consulta jurídica. Incluso el bot está configurado en sus preguntas para evitar su mal uso.

Un proyecto con potencial para crecer

El abogado sanjuanino destacó que por el momento el bot es de uso gratuito y no es necesario registrarse ni tener que brindarle datos personales. Mientras pueda seguir sosteniendo la gratuidad, lo hará, pero también depende de las disponibilidades que le ofrezca la herramienta. Al respecto comentó: “Tengo unos 100 usuarios por semana, que no es gran cosa, pero ayuda para mantener bajo el costo. Si llega a más gente el costo del servidor virtual se eleva. Por ahora lo puedo sostener”.

De esta manera el bot se suma a otras herramientas que tienen a mano los abogados provinciales, ya que además del buscador oficial del Poder Judicial se encuentran “Fallo-bot” (similar a la desarrollada por De Miguel) y Donna (herramienta de gestión integrada con IA). Pero eso no sería todo.

La intensión del profesional es agregarle al bot el Digesto Jurídico de San Juan. “Quiero darle a la IA el Digesto para que produzca un resumen y hacer un buscador como complemento, para encontrar leyes que sean aplicables y su jurisprudencia”, comentó.

De esta manera, la inteligencia artificial se incorpora a la abogacía como una herramienta más complementar y nutrir la labor de los letrados.